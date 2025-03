Concorsi a Forio, sfilano in 68 su 205Via libera ai primi due concorsi. Ne mancano 3

Il Comune di Forio ha reso noti gli esiti delle prove preselettive per due concorsi pubblici finalizzati all’assunzione di nuove risorse a tempo pieno e indeterminato. Le selezioni riguardano l’inserimento di un funzionario amministrativo e di tre operatori esperti, due figure chiave per il rafforzamento della macchina comunale. Gli elenchi ufficiali dei candidati ammessi e non ammessi sono stati pubblicati all’Albo Pretorio e nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune di Forio.

Il Concorso per Funzionario Amministrativo: 31 Ammessi su 78 Candidati

La selezione per il funzionario amministrativo (ex categoria D) ha visto la presentazione di 148 domande, di cui 147 accolte con riserva. Alla prova preselettiva, svoltasi il 5 marzo 2025 presso il Palazzetto dello Sport in via Casale, si sono presentati 78 candidati. Di questi, 30 sono stati ammessi alla prova scritta, insieme a un ulteriore candidato che ha diritto all’accesso diretto secondo la Legge 104/92. D’altro canto, 48 candidati non hanno superato la prova. I voti riportati sono stati determinanti per la selezione finale. 12 candidati hanno superato la preselezione con un punteggio 30; gli, invece, con un punteggio tra 28,84 e 19,36:

Il Concorso per Operatori Esperti: 37 Ammessi su 127 Candidati

Per la selezione di tre operatori esperti (ex categoria B), su 216 domande ricevute, 209 candidati sono stati ammessi alla preselezione. Alla prova del 5 marzo 2025, si sono presentati 127 candidati. Al termine della preselezione: 30 candidati hanno superato la prova; 7 candidati sono stati ammessi direttamente alla prova scritta ai sensi della Legge 104/92; 97 candidati non hanno superato la prova Tra i migliori risultati si segnalano 12 candidati con punteggio 30. Altri candidati hanno riportato punteggi tra 28,67 e 25,19.

Le Prossime Fasi

I candidati ammessi alle prove scritte riceveranno nei prossimi giorni comunicazioni ufficiali su date e modalità degli esami. Tutti gli aggiornamenti saranno disponibili sul portale INPA (www.inpa.gov.it) e nelle sezioni dedicate del sito del Comune di Forio. Le assunzioni previste mirano a potenziare i servizi comunali, garantendo maggiore efficienza amministrativa e operativa. L’amministrazione ribadisce l’importanza di un reclutamento trasparente e meritocratico, volto a selezionare le figure professionali più idonee per il futuro della città.