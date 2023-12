Concorsi a Casamicciola, tutti gli ammessi ai quattro concorsi di Giosi: per 11 assunzioni

Gaetano Di Meglio | Le commissioni dei concorsi di Casamicciola hanno valutato le prime prove dei quattro concorsi banditi dall’amministrazione di Giosi Ferrandino. Una corsa contro il tempo, c’è da concludere tutto entro il 31 dicembre, pena non poter completare le assunzioni in pianta organica per l’inizio di un periodo nero per l’ente dei Via S. Girardi: inizia l’era deficitaria a causa del bilancio approvato e non in linea con quanto previsto dalla norma. Una mazzata che non farà bene al comune, forse, più “dissestato” in senso lato, d’Italia.

La ridda dei fortunati vincitori non ci appassiona più tanto considerato l’esito e l’utilizzo delle graduatorie nel nostro ordinamento che, ancora una volta, è cambiato e ha imposto una validità di soli due anni rispetto ai tre di qualche tempo fa. Ma questo poco conta.

Le prove scritte, tuttavia, già ci offrono un quadro indiziario più che chiaro. Non c’è nessun 30, il voto più alto è il 28. Ma ci sono certi 27 e 26 che ricollegati ai nomi, fanno sorridere a squarcia gola.

Abbiamo selezionato gli idonei alle prove e abbiamo elencato i partecipanti in ordine di voto. Certo, questo è solo uno dei valori che viene calcolato. Si sa che poi varrà la media con quanto raggiunto all’orale e, successivamente, si sarà l’addizione del risultato dei titoli. Un lavoro di fino che, come abbiamo già detto, è stato affidato alle mani esperte del “Messi” dei concorsi isolani, il dott. Gigi Mattera.

QUATTRO POSTI PART-TIME AMMINISTRATIVI

Selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a tempo part time al 50% ed indeterminato di n. 4 profili amministrativi (ex categoria D) – Area dei funzionari e della elevata qualificazione – Comunicazione elenco ammessi alla prova orale. La prova orale si terrà il giorno 28 dicembre 2023 alle ore 09:00 presso i locali del Convento dei Padri Passionisti, attualmente adibita a sede degli Uffici comunali, siti in Casamicciola Terme alla via Salvatore Girardi n. 15 e si dovranno presentare i candidati: Di Iorio Elisabetta 28; Arcamone Serena 27; Iacono Giuseppina 27; Migliaccio Vito 27; Arcamone Chiara 26; Castagna Ivana 26; Ciaramaglia Marianna 26; Di Costanzo Roberta 26; D’ambrosio Cecilia Enza 26; Pesce Valeria 26; Barbato Massimo Maria 26; Savio Alessandra 26; Daniele Emmanuel 25; Arturo Manuela 25; Barbieri Matteo 25; Polito Pietro 25; Mele Alessia 25; Mattera Vincenzo 25; Romano Mariacarmela 25; Di Meglio Martina 24; Funiciello Maria 24; Lo Giudice Francesco 24; Ruberti Sandra 24; Torresi Mirena 24; Regine Marco 24; Blasi Luca 24; Iacono Immacolata 23; Pollio Floriana 23; Ammirati Felicetta 23; Cuomo Angela 23; De Maio Emanuela 23; Di Meglio Vittoria 23; Vespoli Aniello 22; Schiano Anna 22; Sangregorio Adelaide 21; Monti Beatrice 21; De Luca Gabriele 21; Manzi Marina 21.

UN POSTO FULL TIME AMMININISTRATIVO

Selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un 1 profilo amministrativo (ex categoria D) – Area dei funzionari e della elevata qualificazione. Comunicazione elenco ammessi alla prova orale. La prova orale si terrà il giorno 27 dicembre 2023 alle ore 09:00 presso i locali del Convento dei Padri Passionisti, attualmente adibita a sede degli Uffici comunali, siti in Casamicciola Terme alla via Salvatore Girardi n. 15 e sfileranno: Arcamone Chiara 27; Di Iorio Elisabetta 27; Iacono Giuseppina 26; Arcamone Serena 25; Di Costanzo Roberta 24; Mennella Carmela 24; Barbato Massimo Maria 23; Mele Alessia 22; Pesce Valeria 22; Regine Marco 22; Torresi Mirena 22; Di Meglio Vittoria 22; Vespoli Aniello 22; Patalano Luca 21; Sangregorio Adelaide 21; Lo Giudice Francesco 21; Daniele Emmanuel 21; D’ambrosio Cecilia Enza 21; Barbieri Matteo 21. Non ammessi alla prova orale: Blasi Luca, De Luca Gabriele, Foi Antonella, Manzi Marina, Mattera Vincenzo, Monti Beatrice, Polito Pietro, Romano Mariacarmela.

QUATTRO POST PART-TIME TECNICI

Selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a tempo part time al 50% ed indeterminato di n. 4 profili tecnici (ex categoria D) – Area dei funzionari e della elevata qualificazione – Comunicazione elenco ammessi alla prova orale. La prova orale si terrà il giorno 29 dicembre 2023 alle ore 09:00 presso i locali del Convento dei Padri Passionisti, attualmente adibita a sede degli Uffici comunali, siti in Casamicciola Terme alla via Salvatore Girardi n. 15 e dovrà essere sostenuta da Carraturo Floriana 28; Giugliano Gennaro 28; Taliercio Emanuela Lucia 28; Rubino Simona 27; Apetino Andrea 26; Cataldo Domenico 26; Esposito Gaetano 25; Imparato·Mario 25; Ascanio Aniello 24; Castagna Sara 24; Distinto Francesco 23; Califano Simona 23.

DUE POSTI ASSISTENTI SOCIALI

Selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a tempo part time al 50% ed indeterminato di n. 2 posti – area dei funzionari e della elevata qualificazione profilo assistente sociale (ex cat. d): Cerase Mariarca 29; Mattera Federica 28; Napolione Caterina, 25. I Candidati sopra richiamati sono ammessi a sostenere la prova orale che si terrà il giorno 29 dicembre 2023 alle ore 15.00 presso i locali del Convento dei Padri Passionisti, siti in Casamicciola Terme alla via Girardi n. 15.