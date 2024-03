Concorsi a Casamicciola, i candidati ammessi e gli esclusi alle short list sismiche

Procede l’iter dei due concorsi banditi dal Comune di Casamicciola Terme per far fronte alla necessità di personale da impiegare nelle due emergenze da superare, sisma e alluvione.

Complessivamente saranno coperti dieci posti: cinque per l’Area dei funzionari e della elevata qualificazione (ex cat. D), di cui tre profili amministrativi/contabili e due profili tecnici a tempo pieno e determinato fino al 31.12.2024 finanziati con la legge di bilancio 2024 per la ricostruzione post – sisma; altri cinque posti sempre per l’Area dei funzionari e della elevata qualificazione (ex cat. D) con profili amministrativi/contabili a tempo pieno e determinato fino al 26.11.2024 per fronteggiare l’emergenza alluvione.

Pubblicati i bandi e nominato rup la dott.ssa Elisabetta Di Iorio, la responsabile dell’Area I Affari Generali dott.ssa Simona Accomando ha dovuto procedere all’approvazione dei candidati ammessi e alla nomina della commissione.

Nella determina adottata si evidenzia che per il concorso per la ricostruzione post-sisma entro il termine fissato sono pervenute 43 istanze, ma solo 38 candidati sono stati ammessi con riserva di successiva verifica della effettiva sussistenza dei requisiti, mentre 5 sono risultati esclusi. Per l’emergenza alluvione 20 le istanze pervenute, su cui un solo candidato escluso.

Per nominare la commissione giudicatrice di entrambi i concorsi la dott.ssa Accomando ha chiesto ai Comuni di Barano e San Giorgio a Cremano la disponibilità di funzionari in pianta organica per ricoprire il ruolo di membri.

La commissione nominata per i due concorsi è la seguente: presidente dott. Luigi Mattera, Funzionario Amministrativo dell’Elevata Qualificazione in servizio presso il Comune di Barano (supplente dott.ssa Simona Accomando); componenti esperti arch. Simona Rubino, Funzionario Tecnico dell’Elevata Qualificazione in servizio presso il Comune di Casamicciola Terme (supplente arch. Floriana Carraturo) e dott. Ugo Di Leva, Funzionario Amministrativo dell’Elevata Qualificazione in servizio presso il Comune di San Giorgio a Cremano (supplente dott.ssa Vincenza Piro); segretario verbalizzante dott.ssa Serena Arcamone, Funzionario Contabile dell’Elevata Qualificazione in servizio presso il Comune di Casamicciola Terme (supplente Giovanni Pisani).

Alla luce anche della presenza di commissari esterni, la Accomando ha impegnato la spesa di 4.300 euro per i relativi compensi.

AMMESSI ED ESCLUSI

Con la medesima determina, come detto, ha approvato gli elenchi dei candidati ammessi con riserva ai due concorsi, come redatti dal rup Di Iorio.

Per la ricostruzione post-sisma ammessi: Auricchio Gaetano, Bellome Benedetta, Califano Simona, Calise Mariateresa, Cammarano Giacomo, Caredda Stefania, Castagna Ivana, Collarile Giulia, Capuano Luigi, D’agostino Concetta, De Micco Michele, De Simone Cristian, De Simone Giovanni, Di Meglio Vittoria, Di Sapio Riccardo, Daniele Emmanuel, Di Costanzo Carla, Esposito Sonia, Foi Antonella Gonare, Felicella Massimo, Grifo Angela, Iacono Carolina, La Hara Attilio, Marmorino Luigi, Mattera Nicola, Mele Alessia, Napolitano Ciro, Pecchiai Alessia, Porcaro Francesca, Pasquin Michela, Riccio Luca, Russo Pasquale, Scotto Di Uccio Michelangelo, Salerno Gennaro, Torresi Mirena, Verde Antonio, Vitale Juri, Sangregorio Adelaide. Esclusi perché non in possesso di laurea magistrale: Migliozzi Maria, Russo Giuseppe, Scarpati Giovanni, Cuffaro Erika; esclusa per laurea non equipollente Savarese Anna.

Per l’emergenza alluvione ammessi: Bernardis Leonardo, Buono Domenico, Calise Mariateresa, Cammarano Giacomo, Castagna Ivana, Capuano Luigi, De Simone Cristian, Di Meglio Vittoria, Daniele Emmanuel, Mattera Vincenzo, Mattera Nicola, Palmiero Carlo Antonio, Pecchiai Alessia, Salemme Marica, Savio Alessandra, Salerno Gennaro, Starace Matteo Maria, Torresi Mirena, Sangregorio Adelaide. Escluso Gallo Nicola.