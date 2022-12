Concorrenza & passione. Kikko Arcamone resta il volto dell’Ischia capolista

Gaetano Di Meglio | Kikko Arcamone continua ad essere l’anima di questa Ischia. Il suo sacrificio, la sua dedizione non mancano mai. E, soprattutto, la sua serietà si vede quando si parte dalla panchina e si risponde presente e si da oltre il 100% sapendo che è giusto. Il centrocampista ischitano, quest’anno, fa i conti con un reparto affollato soprattutto da Matute e Brienza, due carichi da 90 che farebbero la differenza ovunque senza dimenticare De Simone in forza all’Ischia di Enrico Buonocore fino agli inizi di dicembre.

Chicco, quest’anno non è che proprio iniziato nel migliore dei modi. La caviglia e qualche campione avanti ti stanno tenendo un po’ fermo…

“Si, diciamo che non è iniziato bene. Un po’ il problema alla caviglia che mi ha tenuto fuori per tre o quattro partite, ma poi, giustamente, la squadra sta facendo bene e c’è poco spazio. Prendere il ritmo partita non è facile se giochi poco, però domenica è andata bene, mi sentivo bene e speriamo di mettere più minuti nelle gambe.”

Ad Acerra hai giocato come esterno di difesa mentre domenica sei ritornato un’altra volta a centrocampo. Dov’è che ti senti meglio?

“Il mio ruolo è a centrocampo. Ad Acerra eravamo un po’ in emergenza e il Mister mi chiese se ero disposto a giocare terzino sinistro e io gli dato la mia disponibilità però il mio ruolo è quello di centrocampo…”

Un posto un po’ affollato. Non voglio fare paragoni con l’anno scorso, però diciamo che la formazione di quest’anno mette anche un po’ alla prova nel senso che è richiesto maggiore impegno.

“La squadra è più completa e ci sono giocatori forti e non è mai semplice mettere in difficoltà il Mister perché ci sono giocatori importanti. L’anno scorso eravamo più contati e le scelte erano più semplici da fare. Quest’anno è così, ma è anche più bello e gli allenamenti sono più intensi e poi, comunque, la classifica parla da sola”

Com’è giocare con Brienza? Penso che sia anche interessante proprio come esperienza a prescindere da quello che fa

“Franco è una persona squisita. Al di là del rettangolo di gioco, dove non sta a me dire nulla e lo conosciamo tutti, ma è una persona squisita. Io ho anche la fortuna di dormirci insieme quando siamo in trasferta e ti posso assicurare che è una persona umilissima e fantastica. Dà consigli, dà una mano a tutti e averlo nello spogliatoio è una vera fortuna”

E Buonocore come allenatore? E’ un’altra icona della storia calcistica isolana

“La cosa che mi ha impressionato di più del Mister è la mentalità che ci trasmette. Quella mentalità vincente. Lui da giocatore ha vinto tanto e sa cosa ci vuole per vincere. Mi ha impressionato proprio il fatto che ci impone di andare a vincere ovunque. Una mentalità di andare sempre in avanti è una cosa che mi ha impressionato”

La società, quest’anno, mi sembra più al fianco all’Ischia, sta partecipando e credo che questo faccia bene pure a voi

“Si, c’è quel senso di sicurezza e non vorrei fare confronti con gli altri anni, ma sappiamo che magari il Presidente aveva il suo modo di fare. Quest’anno la società sì, è vero, è molto più vicina, sono sempre tutti al campo, come pensavo lo hai anche potuto vedere tu qualche volta. Vengono in trasferta e sicuramente questa vicinanza dà segnali importanti a tutto l’ambiente”

Delle sconfitte, qual è stato il momento più brutto, quello che ti ha fatto arrabbiare quest’anno?

Credo che la prestazione più bruttina, diciamo così, credo sia stata con l’Atletico Calcio fuori casa. Le altre, comunque, abbiamo sempre attaccato e sono stati episodi che ci hanno fatto perdere. Quelle sono partite che ti bruciano di più. Però come prestazione, se parliamo di prestazione, forse quella con l’Atletico Calcio è stata quella peggiore”

Quest’anno un solo gol e un solo salto. Quello contro il Forio in Coppa

Sì, purtroppo è stato l’unico. Ero partito bene e poi diciamo, mi sono perso un po’ per strada. Domenica ci sono andato vicino e quello è un gol mangiato. Spero di sbloccarmi il più presto possibile, anche perché poi aiuta molto a livello morale.

Tornando ai minuti giocati, che ti ha detto Buonocore? Ha condiviso con te le sue scelte?

Il Mister è uno che parla chiaro. Mi ha sempre detto di essere importante e non ci sono problemi su questo punto di vista. Io cerco sempre di farmi trovare pronto quando mi chiama in causa. La squadra gioca bene anche senza di me e capisco che non è semplice, però su questo è sempre stato chiaro con me e mi ha fatto sempre sentire importante.

Abbiamo passato brutti giorni ultimamente. Adesso che sentimento porti nel cuore? Quello che è successo non passerà presto

E’ una cosa che rimarrà sulla pelle a tutti. E’ stato un periodo brutto e proprio nell’aria si respirava tristezza e non mi era mai capitato di vivere un periodo così. Personalmente non conoscevo nessuno, però ad esempio Giovanni Mattera che è il nostro compagno, è stato coinvolto direttamente e gli siamo stati più vicini possibile. Spero si possa tornare il prima possibile alla normalità, però, non dimenticando nulla perché penso che la cosa più importante, anche se è triste, sia sempre rivolgere un pensiero a quello che è successo.

A Buonopane che si dice?

Sono molto contenti anche perché se non sbaglio c’è una frangia di tifo di Marecopp”… si chiude con il sorriso, la schiettezza questa intervista che ci regala qualche piccola conferma: Kikko Arcamone è una parte importante dell’Ischia Calcio capolista.