Concluso l’iter iniziato nel 2022. Barano, assegnato l’alloggio ERP all’avente diritto

Il Comune di Barano ha assegnato un alloggio di edilizia residenziale pubblica di proprietà Acer dopo il lungo iter iniziato nel 2019, quando la Regione Campania aveva approvato il Regolamento per la “Nuova disciplina per l’assegnazione, per la gestione e per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica”.

Disciplinando le condizioni e i termini per la assegnazione e prevedendo che «Ai fini della programmazione dell’Edilizia Residenziale Pubblica e più in generale per le scelte nel campo delle politiche abitative è istituita l’anagrafe del fabbisogno abitativo, attraverso una specifica Piattaforma Telematica messa a disposizione dalla Direzione Generale per il Governo del Territorio della Regione Campania».

A giugno 2022 era stato approvato l’avviso pubblico per l’inserimento nell’Anagrafe del Fabbisogno Abitativo e nelle relative graduatorie comunali degli aventi diritto all’assegnazione di alloggi ERP. Il termine di scadenza inizialmente fissato era poi stato prorogato al 31 ottobre 2022. A maggio 2023 era stato pubblicato sul BURC il decreto che approva la graduatoria definitiva degli aventi diritto per l’ambito territoriale del Comune di Barano e l’elenco delle domande escluse.

Ai Comuni sono demandate tutte le attività finalizzate all’assegnazione degli alloggi, a seguito della verifica dei requisiti di accesso e delle condizioni socio-economiche-abitative che hanno determinato il punteggio.

L’istruttoria di competenza comunale è stata espletata dalla responsabile del Settore I – Amministrativo dott.ssa Concetta De Crescenzo in collaborazione con la dipendente, dott.ssa Gerarda Cenatiempo, a cui sono state assegnate le competenze relative alle Politiche Sociali.

Avviato il procedimento, è stato preso atto della comunicazione pervenuta dal primo classificato «di rinunciare inderogabilmente all’alloggio proposto essendo gravemente disabile come da allegato verbale di invalidità civile e Legge 104/92 con riconosciute gravi difficoltà motorie, non essendo adeguato alle proprie condizioni».

E’ stato quindi interpellato il secondo classificato, che ha dichiarato «di accettare sin d’ora l’assegnazione di tale alloggio, che dichiara essere comunque adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare».

Accettazione ribadita anche dopo che la con la verifica della composizione del nucleo familiare in rapporto alle caratteristiche dell’alloggio ha evidenziato una “criticità”. L’abitazione ha infatti una superfice di mq 48,60, mentre per nuclei familiari composti da tre persone, come in questo caso, non inferiore a mq 55. Sta di fatto che «non vi sono alloggi assegnabili di dimensioni più adeguate al nucleo familiare», evidenzia la De Crescenzo.

Pertanto, alla luce dell’accettazione dell’avente diritto, ha proceduto ad assegnare l’unico alloggio ERP disponibile.