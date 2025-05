Conclusa la IV Edizione del Premio “Procida premia la cultura 2025”: Alda D’Eusanio, Emmanuela Spedaliere, Massimiliano Rosolino e Walter Ricci tra i premiati

Domenica scorsa, il pittoresco Borgo di Marina di Corricella ha fatto da cornice alla quarta edizione del Premio “Procida Premia la Cultura”, un’iniziativa promossa dall’Associazione Una Vita per la Cultura e ideata da Rosaria Cantagallo. L’evento si è affermato come uno degli appuntamenti più attesi nel panorama culturale italiano e del Mediterraneo.

Dopo il successo delle edizioni precedenti — in particolare quella del 2022, anno in cui Procida è stata Capitale Italiana della Cultura — il Premio ha continuato a rappresentare un punto d’incontro tra arte, scienza, istituzioni e cittadinanza attiva. L’edizione 2025 ha scelto come tema centrale la telemedicina, offrendo uno spunto di riflessione sull’integrazione tra innovazione tecnologica, salute e responsabilità sociale.

I riconoscimenti sono stati assegnati a personalità che si sono distinte in diversi ambiti, tutte accomunate da un forte impatto culturale e sociale:

Alda D’Eusanio, giornalista e conduttrice televisiva, è stata premiata per il suo ruolo critico e attento nella comunicazione italiana.

Emmanuela Spedaliere, direttrice generale del Teatro San Carlo di Napoli, ha rappresentato l’eccellenza della cultura lirica.

Massimiliano Rosolino, olimpionico e volto noto della TV, ha ricevuto il premio per la sua opera di diffusione dei valori sportivi.

Walter Ricci, artista musicale, è stato riconosciuto come espressione di talento e qualità nel panorama musicale italiano.

La serata è stata ulteriormente arricchita dalla presenza di ospiti illustri provenienti dal mondo scientifico, accademico e ambientale:

Maria Giovanna Fiume, vulcanologa, ha sottolineato l’importanza del rapporto tra ricerca scientifica e territorio.

Giulia Simone, presidente della Fondazione C.RI.ST.O., ha portato la sua testimonianza su progetti legati all’inclusione e alla salute.

Francesca Diana, proprietaria dell’isola di Vivara, ha ricordato il valore della biodiversità mediterranea.

Domenico Guadalupi, contrammiraglio, ha rappresentato le istituzioni civili e marittime.

Prof. Michele Zizza, docente dell’Università della Tuscia di Viterbo, ha parlato di nutrizione e sostenibilità.

La conduzione della serata è stata affidata a Stefania Colangelo, che ha guidato il pubblico in un percorso fatto di parole, musica, memoria e innovazione. La riflessione sul futuro della sanità, in particolare nei territori periferici o insulari come Procida, ha reso centrale il tema della telemedicina.

Rosaria Cantagallo, ideatrice della manifestazione, ha dichiarato:

“Procida è un luogo simbolico, dove l’identità incontra la cultura e si trasforma in visione. Con questo premio abbiamo voluto ribadire l’importanza delle idee, della narrazione e della partecipazione attiva.”

Nel meraviglioso scenario della Corricella, con le sue case dai colori pastello affacciate sul mare, il Premio ha confermato la propria vocazione a essere uno spazio di dialogo, riconoscimento e ispirazione. Un’occasione per ribadire che la bellezza, l’impegno e l’innovazione sono strumenti fondamentali per costruire un futuro più giusto, consapevole e umano.

A chiudere l’evento, la performance del cantautore procidano Mariano Scotto di Monaco, che ha emozionato il pubblico con la sua canzone “Tempesta”.