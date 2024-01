Concessioni demaniali, Dionigi Gaudiosofissa il termine al 31 dicembre 2024

Gaetano Di Meglio | Anche il Comune di Barano si trova a fare i conti con la complessa materia delle concessioni demaniali marittime. Oggetto di più interventi legislativi di proroga per adeguare la normativa nazionale a quella comunitaria (la famosa direttiva Bolkestein). Nella confusione che ad ogni modo permane, la scadenza delle concessioni in essere è differita al 31 dicembre 2024.

Nella determina del responsabile del Settore V Tecnico arch. Agnese Cianciarelli si cerca di riassumere il coacervo di norme che si sono susseguite. Come è noto, quando la proroga era ancora fissata al 31 dicembre 2023, era stato avviato l’iter per l’indizione delle gare per la nuova aggiudicazione delle concessioni. La Regione Campania a dicembre 2022 aveva adottato il Piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo (PUAD), ma l’iter legislativo di approvazione definitiva non è stato concluso. A sua volta il Comune di Barano, come gli altri Enti locali interessati, ha avviato l’iter per l’approvazione del Piano Attuativo di Utilizzazione del Demanio Marittimo (PAD) «il quale è tenuto “a conformarsi alle norme regolamentari stabilite dalla Regione con il PUAD”». Il PAD «compendierà, tra l’altro, i criteri/valutazione per l’assegnazione dei beni demaniali marittimi secondo i principi di trasparenza, imparzialità e non discriminazione i quali privilegeranno l’ottimizzazione della risorsa demaniale marittima». Tutte procedure ancora in itinere…

E qui la Cianciarelli ricorda i diversi «interventi normativi del legislatore nazionale, volti da una parte ad adattare e a conformare tale normativa ai suddetti diversi e prevalenti principi di tutela della concorrenza e di accesso al mercato, dall’altro a procrastinare l’avvio delle procedure di gara».

LE PROROGHE E LA BOLKESTEIN

La legge del 2022 fissava appunto il termine al 31 dicembre 2023, con differimento per ragioni oggettive per la conclusione delle procedure al 31 dicembre 2024. Successivamente la legge del 2023 ha disposto «la proroga, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024, dell’efficacia delle concessioni e dei rapporti in essere su beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali, per finalità turistico-ricreative e sportive, stabilendo al 31.12.2025 l’ulteriore differimento determinabile dagli enti concedenti in caso di oggettive difficoltà nel concludere le procedure selettive entro il 31 dicembre 2024».

Pertanto, rileva l’arch. Cianciarelli, ad oggi i titoli delle concessioni demaniali marittime dovrebbero ritenersi efficaci fino al 31.12.2024 «ma a tale conclusione osta la posizione, più volte ribadita dalla giustizia amministrativa e dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che, con le sentenze nn. 17 e 18 del 2021, ha dichiarato illegittime le proroghe legislative delle concessioni demaniali marittime, inizialmente portate fino al 31.12.2033, per contrasto con il diritto comunitario». Fissando appunto la data del 31 dicembre 2023, poi differita di un anno. Ma oltre non si può andare, solo per i porti turistici è stato possibile superare questo “scoglio”.

Il responsabile tecnico del Comune di Barano aggiunge in proposito che «non v’è dubbio che i diversi interventi del legislatore nazionale sopra richiamati sono stati emanati anche sulla scorta delle diverse sollecitazioni, conseguenti alle procedure di infrazione, e alle statuizioni, riportate in pronunce dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato che avevano tra l’altro ribadito l’incompatibilità comunitaria delle leggi nazionali che avevano via via disposto la proroga delle concessioni demaniali».

LA DELIBERA DI GIUNTA

La Giunta ha già affrontato la materia con la delibera approvata il 19 dicembre scorso. Stabilendo di uniformarsi alla legge 118/2022 e «di ritenere in ogni caso sussistente la presenza di quelle “ragioni oggettive” che impediscono non solo la conclusione delle procedure selettive entro il 31 dicembre 2023, ma anche difficoltà oggettive e carenze regolatorie che impediscono anche il solo avvio delle procedure stesse, sì da dover comunque disporre al 31.12.2024 il differimento del termine di scadenza delle concessioni demaniali marittime gestite da questa Amministrazione; Di ritenere che, in conseguenza di quanto riportato al punto precedente, debba intendersi estesa fino al 31.12.2024 anche la durata di tutti i titoli autorizzatori demaniali eventualmente collegati alle suddette concessioni demaniali marittime».

La Cianciarelli ha dunque ritenuto urgente «dare attuazione alla medesima delibera di Giunta, anche al fine di consentire agli operatori economici di programmare le proprie attività e, agli uffici comunali, di predisporsi allo svolgimento dell’ulteriore attività amministrativa, nell’esercizio degli spazi di discrezionalità lasciati all’Amministrazione procedente dalle norme sopra richiamate».

La determina si è resa necessaria per l’indispensabile aggiornamento di quanto stabilito con i provvedimenti rilasciati nel 2022 «e fornire agli operatori del settore, per quanto possibile, una maggiore chiarezza delle norme applicabili e certezza dei rapporti, pur nella consapevolezza del quadro giuridico complesso e in costante evoluzione».

Viene così ufficializzato «il differimento fino al 31.12.2024, del termine di scadenza delle concessioni demaniali marittime, rilasciate per finalità turistico-ricreative e sportive, gestite da questa Amministrazione», così come delle autorizzazioni collegate.

E’ previsto ad ogni modo che il Comune «potrà comunque variare il termine di durata dei titoli autorizzatori demaniali, con successivo provvedimento, nel caso sopravvenga l’esigenza di dare attuazione a normativa sopravvenuta ovvero per la necessità di espletare gli atti propedeutici all’avvio delle procedure di gara di cui alle premesse».

Viene anche aggiornata la piattaforma SID «indicando il 31/12/2024 come durata di tutte le concessioni, salva restando la possibilità di variare tale termine non appena sopravverranno chiarimenti o novelle normative».

Tutto può ancora succedere, in altre parole. E resta una pesante incertezza sul futuro delle concessioni demaniali.