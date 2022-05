Concessioni demaniali: Casamicciola paga 33.743,73 euro per scongiurare il blocco delle attività

Ida Trofa | Prorogate le concessioni fino al 2023, ora il comune di Casamicciola Terme provvede al pagamento dei canoni. 33.743,73 euro per il pagamento dei canoni, addizionali regionali, spese di registrazione e delle marche da bollo relativi alle concessioni demaniali marittime che con delibera di Giunta Comunale n.52 del 14 aprile 2022, recependo quanto stabilito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze nn. 17 e 18 depositate il 09/11/2021, sono state provate fino al prossimo anno. Ovvero, modificando l’indirizzo espresso in passato dallo stesso governo locale è stato dichiarato che le sole concessioni demaniali con finalità turistico ricreative, in essere, sono valide ed efficaci fino al 31.12.2023 “al fine di evitare il significativo impatto socio-economico che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni in essere”.

Oltre tale data, anche in assenza di una disciplina legislativa, esse cesseranno di produrre effetti. Con il pagamento dei canoni per poco più di 33 mila euro il comuen termale si è riservato, inoltre, di fornire ai concessionari ulteriori indirizzi operativi sulla base di eventuali sopravvenienze normative incompatibili con la delibera di pagamento die canoni stessi. Il Comune di Casamicciola Terme al 31 dicembre 2021 è titolare in particolare di 8 concessioni demaniali. Ovvero la Concessione Demaniale Marittima in Via Tommaso Morgera, Modulo “B1”, n° 02 rilasciata il 02/07/2018 (Scogliera), per il periodo annuale, con scadenza al 31/12/2020; la Concessione Demaniale Marittima in Via Salvatore Girardi, Modulo “B3”, n° 03 rilasciata il 11/12/2018 (Scogliera), per il periodo annuale, con validità sino al 31/12/2020; la Concessione Demaniale Marittima in Località Bagnitiello, Modulo “B5”, N° 01 rilasciata il 02/07/2018 (Scogliera), per il periodo annuale, con validità sino al 31/12/2020; la Concessione Demaniale Marittima in C.so L. Manzi, Modulo “D1” n° 01/2004 rilasciata il 01/06/2004, per il periodo dal 01/03 al 31/10, rinnovata sino al 31/12/2020 con determina n° 01 del 24/03/2016 rep. n. 1471/2016;

della Concessione Demaniale Marittima in via S. Girardi Modulo “E1” (Spiaggia Passionisti), n° 06/2005 rilasciata il 25/02/2005, per il periodo dal 15/aprile al 15/ottobre, prorogata sino al 31/12/2020 con determina n° 12 del 30/06/2016, rep. n° 1482/2016; la Concessione Demaniale Marittima in via S. Girardi Modulo “F2” (copertura depuratore), n° 02/2005 rilasciata il 25/02/2005 per il periodo dal 01/marzo al 31/ottobre, prorogata sino al 31/12/2020 con determina n° 14 del 30/06/2016 rep. n° 1484/2016; la Concessione Demaniale Marittima in via T. Morgera, “Elisuperfice”, n° 02/2008 rilasciata il 25/02/2008, per il periodo annuale, prorogata al 31/12/2020 con determina n° 03 del 28/04/2014 rep. 1440/2014;

della Concessione Demaniale Marittima in via T. Morgera, “PARCHEGGIO ANAS”, n° 01/2009 rilasciata il 26/02/2009, per il periodo annuale, prorogata al 31/12/2020 con determina n° 02 del 28/04/2014 rep. 1439/2014. Per il loro sfruttamento attesi genò dalle pubbliche casse il comune versare i canoni demaniale per l’anno 2022 relativi alle concessioni di cui sopra, al fine di scongiurare il conseguente mancato introito per l’Erario e blocco delle attività e dei servizi forniti.

Nello specifico con una serie di note protocollo il 26 aprile gli enti convinti, tra l’altro, ai fini della presa d’atto del nuovo termine di validità al 31/12/2023 delle concessione demaniali marittime intestate al Sindaco sono stati comunicati i canoni demaniali e le addizionali regionali da versare per le summenzionate C.D.M. per l’anno 2022, sulla base delle tariffe vigenti nell’anno 2022 per un ammontare complessivo di 33.743,73 euro. Obbiettivo evitare ulteriori guai e dichiarazioni di carenza dei requisiti in un settore particolarmente caldo in questo ultimo periodo.