Concessioni balneari, illegittima la proroga al 31 dicembre 2024

ABRAMO DE SIANO | Il 19.03.2024 il Consiglio di Stato – 6 Sezione, una delle più equilibrate, presieduta da un ottimo giurista, Nicolò Lipari, con tre sentenze, 2662, 2664 e 2679, affossava l’art. 1, comma 682-84, L. 145/2018 (Legge Centinaio – e proroghe Covid) definitivamente.

Chi aveva sperato in una proroga al 2033 delle concessioni balneari è rimasto deluso e preoccupato.

Alex Giuzio, giornalista specializzato, sul sito “Mondo Balneare” parlava di proroga al 2033 annullata – Consiglio di Stato dà torto ai balneari.

Chi si vantava e discettava che nel suo Comune, vedasi Lacco Ameno, le scadenze delle Concessioni Balneari erano state spostate al 2033 con atto dirigenziale, senza istruttoria ope legis dovrebbe avere il coraggio di affermare di aver avuto torto e aver esposto i concessionari a gravi conseguenze.

Difatti è stato chiarito che tale norma è in contrasto con il diritto unionale con l’art. 49 del T.F.U.E. e art. 12 della Direttiva 2006/231CE. Tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla Pubblica Amministrazione. La stessa sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni riunite n. 32559/2023 non affronta il tema della compatibilità con il diritto unionale della proroga automatica ex Legge delle Concessioni Demaniali Marittime.

Quindi, i principi espressi dall’Adunanza Plenaria con due sentenze (17-18/2021) risultano insuperati. Le concessioni balneari sono scadute il 31.12.2023.

A dire il vero, l’art. 3 della L. 118/2022 (la Legge Draghi sulla concorrenza) aveva previsto l’escamotage della proroga tecnica al 31.12.2024 in presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione delle procedure selettive. Le autorità competenti, in questo caso i Comuni, con atto motivato, potevano differire il termine della scadenza 31.12.2023 al tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e comunque non oltre il 31.12.2024 (proroga tecnica). Ma sui comuni che hanno seguito questa procedura si è abbattuta l’AG.COM, l’Autorità per il Mercato e la Concorrenza, che con Delibera del 28.02.2024 a firma del presidente Rustichelli, ha sbarrato la strada intrapresa dai comuni di Viareggio, Forte dei Marmi, Ravenna, Rimini e tanti altri perché per ottenere la proroga tecnica al 31.12.2024 i comuni dovrebbero dimostrare:

1) di avere già in corso, quindi già avviate le procedure comparative e dimostrare gli oggettivi motivi che ne avrebbero precluso la conclusione al 31.12.2023;

2) che la delega legislativa prevista dall’art. 4 della L. 118/2022 è scaduta senza essere stata esercitata;

3) che eventuali indennizzi, parliamo solo di opere legittime su suolo demaniale, possano essere previsti solo nel bando delle procedure selettive.

Attualmente non esiste nessun titolo legittimo che consenta ai concessionari scaduti di svolgere le loro attività sul Demanio Marittimo ed è obbligo delle Autorità amministrative e giudiziarie effettuare i dovuti controlli e sanzionarli.

Lo stato confusionale in cui versa un settore trainante per la nostra economia è dovuto all’inadeguatezza della classe dirigente becera e strillazzera, incapace a lavorare con urgenza ad una riforma compatibile con il diritto europeo, ma che nello stesso tempo salvaguardi le imprese esistenti che meritano di gestire le spiagge italiane. Un vero capolavoro della peggiocrazia italiana che ha prodotto il collasso delle istituzioni repubblicane.