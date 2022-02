Concessioni balneari. Gentiloni riapre la ferita: “Vanno riassegnate con gara”

Ida Trofa | Sulla questione delle concessioni balneari, tema sempre caldo ed attuale il commissario Paolo Gentiloni riapre la ferita. Una ferita ormai sempre più aperta sulla sabbia e sui litorali italiani: “non è che occorra rivedere molte norme. La soluzione che la Commissione indica da tempo è abbastanza semplice: riassegnare tramite gare le concessioni esistenti, facendolo in maniera da tenere conto degli investimenti fatti finora”. Lo dice il commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni, rispondendo ad una domanda in una conferenza stampa a Bruxelles. Le gare, pur tenendo degli investimenti pregressi, devono essere fatte “senza favorire soggetti rispetto ad altri, o un modello di gestione rispetto ad un altro.

Un conto è tenere conto degli investimenti e delle ricadute sociali, un altro conto è favorire questo o quel soggetto rispetto alla concorrenza”, conclude Gentiloni, ribadendo la linea che la Commissione tiene da tempo su questa materia.

A Ischia e sulle isole del golfo in generale sono più attuali che mai. Sono centinaia gli imprenditori ed i lavoratori interessati.

Il Caso

Il sistema delle concessioni balneari italiane è da tempo nel mirino delle autorità Ue: nel 2016, al termine di una prima procedura di infrazione, la Corte di Giustizia dell’Ue ha condannato l’Italia per il mancato rispetto delle norme Ue sul mercato unico e la concorrenza. Il 3 dicembre 2020 la Commissione ha poi avviato un’altra procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia: gli Stati membri, ricordava l’esecutivo Ue con Gentiloni, hanno “l’obbligo” di assicurare che le concessioni limitate numericamente a causa del carattere finito delle risorse naturali, come appunto gli arenili, siano date per “un periodo limitato” e sulla base di una “procedura di selezione aperta, pubblica e basata su criteri trasparenti, non discriminatori e oggettivi”.

Nel mezzo restano le imprese ed i lavoratori. Un tema dibattutissimo, politicamente spinoso e mai chiarito del tutto sin qui.

Il fact-checking sull’adunanza plenaria del Consiglio di Stato

I tre principi di diritto enunciati dall’Adunanza plenaria:

-Contrasto delle proroghe automatiche delle concessioni con il diritto eurocomunitario.

-Gli atti assunti in forza della normativa nazionale relativa alla proroga automatica (tamquam non esset) vengono meno senza necessità di essere annullati.

-Modulazione degli effetti della decisione al 31 dicembre 2023: Per evitare il significativo impatto socioeconomico che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni in essere, di tener conto dei tempi tecnici perché le amministrazioni predispongano le procedure di gara.

L’Adunanza plenaria chiarisce che oltre il 31 dicembre 2023 le concessioni in essere cesseranno di produrre effetti anche qualora il legislatore intervenisse con un ulteriore proroga in quanto tale norma, in contrasto con il diritto comunitario, dovrebbe essere disapplicata. Quindi cessazione del rapporto concessorio.

Si pone poi secondo gli esperti del ramo la questione dell’applicazione di alcune disposizione del Codice della navigazione ed in particolare degli articoli 1161 e 49. Afferenti all’occupazione delle aree demaniali e la rimozione delle opere su suddette aree. Dunque, un altro affare abusivismo.

Art. 1161 Codice della Navigazione: disciplina il reato di occupazione abusiva di spazio demaniale e prevede che chiunque occupi abusivamente aree appartenenti, tra gli altri, al demanio marittimo è punito “con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a lire un milione, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato”.

Art. 49 Codice della Navigazione: fissa il c.d. principio di devoluzione in forza di cui quando venga a cessare la concessione, come nelle ipotesi in trattazione, le opere non amovibili (non precarie e temporanee) costruite sul demanio restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso o demolite se abusive. Salvo il potere di intervenire coattivamente in caso di mancato ripristino volontario che riguarda l’art 54 dello stesso codice.

Prima di Capodanno

Prima della scadenza delle concessioni le amministrazioni aggiudicatrici dovranno indire le procedure selettive volte all’individuazione dei nuovi concessionari. Per gli operatori economici privati dovranno essere disciplinate dalla normativa di riordino come il “legittimo affidamento e tutela degli investimenti effettuati dai concessionari uscenti nelle procedure di gara “. La legittimità della proroga automatica non può essere fondata sul legittimo affidamento ingenerato nei concessionari in ragione della normativa susseguitasi nel tempo.

Ipotesi di preferenza automatica degli operatori uscenti (es diritto di prelazione) sono da evitare. I criteri di selezione dovrebbero riguardare la capacità tecnica, professionale, finanziaria ed economica degli operatori. Anche tenendo conto della capacità di interazione del progetto con il complessivo sistema turistico-ricettivo del territorio locale. Tale valorizzazione, peraltro, non potrà tradursi in una sorta di sostanziale preclusione dell’accesso al settore di nuovi operatori.

Anche la durata delle future concessioni dovrebbe essere limitata e giustificata sulla base di valutazioni tecniche, economiche e finanziarie, al fine di evitare la preclusione dell’accesso al mercato a nuovi operatori nel futuro.

Tale periodo non dovrà essere eccedente il tempo ragionevolmente necessario al recupero degli investimenti, insieme ad una remunerazione del capitale investito. In alternativa si potrà prevedere una scadenza anticipata ponendo a base d’asta il valore, al momento della gara, degli investimenti già effettuati dal concessionario. Sulla Misura dei canoni le amministrazioni concedenti dovrebbero sfruttare il reale valore del bene demaniale oggetto, rendendo la misura dei canoni oggetto della procedura competitiva per la selezione dei concessionari, in modo che l’esito rifletta il reale valore economico e turistico del bene.