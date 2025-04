Concerto per la Pace, oggi Ischia e Napoli unite per dare voce ai popoli in cerca di salvezza

Il 29 aprile, Ischia e Napoli si uniranno nel nome della solidarietà attraverso il Concerto per la Pace, un evento musicale volto a dare voce a tutti quei popoli che, per svariati motivi, cercano la salvezza attraversando il mare. La manifestazione, fortemente voluta dalla dirigente del Liceo Musicale “G. Buchner” di Ischia, gode del patrocinio della Regione Campania, del Comune di Lacco Ameno e di Medmar Navi S.P.A., in collaborazione con la Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti di Milano, la Basilica di Santa Restituta di Lacco Ameno, la cooperativa sociale “La Paranza”, il Liceo Musicale “Melissa Bassi” di Napoli — rappresentato dal dirigente prof. Domenico Di Bosco Mazzella —, l’I.C. “Vincenzo Mennella” e il Museo Archeologico di Pithecusae.

L’evento sarà celebrato in memoria di Papa Francesco, Jorge Mario Bergoglio, che ha rivolto un appello ai docenti: “Vi chiedo di amare di più gli studenti ‘difficili’, quelli che non vogliono studiare, quelli che si trovano in condizioni di disagio, i disabili e gli stranieri, che oggi rappresentano una grande sfida per la scuola.”

Protagonisti della manifestazione saranno gli Ensemble e Solisti dei Licei Musicali G. Buchner di Ischia e M. Bassi di Scampia.

Grazie al lavoro congiunto della dirigente Assunta Barbieri e dei docenti Gianfranco Riccio, Giusy Parolisi, Tecla Bianco, Giovanna Pane, Enrica Di Martino, Attilio Sardo e Raffaele Esposito, con il supporto della vicesindaca di Lacco Ameno, Carla Tufano, e del parroco della Basilica Don Pasquale Mattera, Ischia ospiterà una giornata all’insegna della pace attraverso le arti.

“Abbiamo dedicato molto tempo e impegno a questo progetto”, afferma il professor Gianfranco Riccio, docente di violino e viola. “L’obiettivo è stato quello di raccogliere il meglio delle espressioni artistiche e musicali del nostro territorio, a livello nazionale. Grazie al supporto delle istituzioni, siamo riusciti a unire due licei musicali, con l’intento di sensibilizzare i giovani – e non solo – sui temi dell’immigrazione, delle guerre, dell’integrazione sociale dei più svantaggiati e sulla complessità dell’attuale momento storico internazionale. La musica, con la sua energia, forza e liricità, racconta il dolore, le difficoltà e le frustrazioni della vita quotidiana, ma allo stesso tempo offre un messaggio di fede e speranza, di liberazione e riscatto.

L’arte è una delle forme più potenti di unione tra le persone, e la musica, in particolare, amplifica questo potere. La sua energia è travolgente e la viviamo come un’esperienza che portiamo avanti con dedizione e passione, convinti che la musica trasmetta un messaggio universale di pace, oggi più che mai necessario.”

Il Concerto per la Pace si terrà martedì 29 aprile alle ore 18:30 nella Basilica di Santa Restituta a Lacco Ameno. Ogni ensemble musicale si esibirà utilizzando strumenti particolari: gli “strumenti del mare”, messi a disposizione per l’occasione dalla Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti.

Questi strumenti sono stati realizzati all’interno del carcere di Secondigliano da detenuti, che hanno trasformato tavole di legno recuperate dai barconi dei migranti approdati sulle nostre coste.

Ad arricchire il concerto sarà la toccante testimonianza di Amara, un immigrato proveniente dalla Costa d’Avorio e sopravvissuto al “viaggio della speranza”, che racconterà la sua storia.

Durante l’evento, un’esibizione estemporanea degli studenti del Liceo Artistico “G. Buchner” accompagnerà la musica: le loro opere pittoriche nasceranno dal vivo, ispirate dai brani suonati.

Il tutto sarà impreziosito dalla partecipazione del corpo di ballo della Scuola di danza “Il Balletto d’Ischia”, diretta dalla maestra Carmen Pilato.

Ad aprire il concerto sarà la professoressa Enrica Di Martino, che introdurrà il video “Metamorfosi”, prodotto dalla Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti di Milano.

Note sugli strumenti del mare: Metamorfosi

“Metamorfosi” è un progetto ideato dalla Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti, in collaborazione con il Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria e l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli.

Di fronte alla tragedia che vede il Mar Mediterraneo trasformarsi nel più grande cimitero d’Europa, e di fronte al dramma quotidiano di milioni di persone in fuga dalla fame e dalla guerra, la Fondazione ha ideato un progetto culturale rivolto soprattutto alle nuove generazioni.

“Metamorfosi” non si limita alla metafora: il legno delle barche dei migranti, recuperato al molo Favarolo di Lampedusa e portato nelle carceri, è stato trasformato da detenuti in strumenti musicali e oggetti di carattere sacro.

Attraverso questo processo, si intende far conoscere la realtà dei migranti, spesso rimossa o affrontata con indifferenza, e al contempo offrire ai detenuti un reale percorso di riscatto personale.

La musica, in questo contesto, diventa testimone del dolore, delle difficoltà della vita quotidiana, ma anche della fede, della speranza di pace e del desiderio di riscatto dei popoli.

L’evento sarà ad ingresso gratuito.

I PROTAGONISTI

Cooperativa la Paranza Con la testimonianza di Amara

Sopravvissuto della Costa D’avorio Che racconterà la sua Storia

Liceo Musicale Giorgio Buchner di Ischia

Alessio Protopapa chitarra

Emanuela Barbieri Soprano

Sara Di Costanzo Mezzo Soprano Sabrina Farese Maria flauto traverso Benedetta Castaldi chitarra

Matteo Di Maio Sergio Percussioni

Lisa Sabetta sassofono Pasquale Grima clarinetto Anna Trofa violoncello

ISIS M. Bassi di Scampia Benito Matarese mandolino Domenico Frezza mandolino Luigi Vitale chitarra

Doriana Romano basso

Liceo Artistico Giorgio Buchner di Ischia

Martina Trani Elisa Zhang Maria Mattera Aurora Bagliani, Valeria Mattera

Scuola di danza“Il Balletto d’Ischia“ di Claudio Montefusco e Toni Fortezza

Carmen Pilato Maestra corpo di ballo

Alice Trani ballerina

Maria Di Meglio ballerina

Alessandra Buono ballerina

Laboratorio di liuteria della casa Circondariale di Secondigliano Scampia

Maestro del laboratorio di Liuteria Vincenzo Romano Rappresentante della Fondazione dello Spirito e delle Arti Daria Lubrano Di Ricco