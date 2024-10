Con un pacco di eroina nel Porter, 45enne di Lacco Ameno arrestato dai Carabinieri

Lacco Ameno, via Fundera. I carabinieri del Nucleo Opertivo coordinato dal Luogotenente Sergio De Luca e diretti dal Capitano Tiziano Laganà, stanno perlustrando la zona quando notano un uomo a bordo di un Piaggio Porter. Si tratta di un 45enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

Sul sedile lato passeggero c’è un pacco postale e il destinatario è proprio il 45enne. La domanda dei militari è un misto tra la curiosità spontanea e il lato investigativo. Cc: “Cosa hai comprato di bello?”.

Il pianto non lascia scampo ai dubbi: “Maresciallo nel pacco c’è tanta droga. L’ho appena ritirata e l’ho pagata 5mila euro!”. Nel pacco, in effetti, due confezioni di eroina per un peso complessivo di 150 grammi.

Il valore di rivendita può arrivare anche a 30mila euro dato che una dose di eroina da 0,2 grammi sull’isola viene venduta a 40 euro. 150 grammi corrispondono a 755 dosi, sempre se non la taglia ulteriormente.

La perquisizione viene estesa nell’abitazione del 45enne i carabinieri trovano e sequestrano un bilancino di precisione, 400 euro in contanti tutti in banconote di 5 euro e diverso materiale per il confezionamento della droga. Sequestrati anche lo smartphone e un portatile.

L’uomo viene arrestato e trasferito nel carcere di Poggioreale. Deve rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio