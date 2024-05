Con “Social leasing by Fiat”, 500e con anticipo zero e senza canoni

TORINO (ITALPRESS) – Fiat supporta i propri clienti nella transizione verso l’elettrico lanciando il “Social leasing by Fiat”. Una formula finanziaria innovativa e unica, coerente con la mission del marchio torinese di rendere accessibile la mobilità elettrica: anticipo zero e canone zero. Un’offerta che rende semplice il passaggio alla mobilità sostenibile. L’impegno di Fiat per l’Italia e gli italiani continua, la 500 elettrica, prodotta in Italia da Fiat è ancora più accessibile, grazie al nuovo prodotto finanziario sviluppato in collaborazione con Stellantis Financial Services Italia. Fiat potenzia il contributo degli incentivi statali in partenza oggi. L’iniziativa, denominata “Social leasing by Fiat” è destinata ai cittadini con un ISEE inferiore ai 30.000 euro e un’auto da rottamare euro 0-1-2. Essi potranno guidare una Fiat 500e con batteria da 23 kWh con anticipo zero e tasso zero, con la libertà di restituirla, cambiarla o tenerla dopo 36 mesi.L’offerta è disponibile su un lotto limitato di 1.000 unità di 500e disponibili nel colore “ice white”. Grazie al contributo di Stellantis Financial Services Italia, i clienti non dovranno sostenere nessun costo ulteriore. Le auto elettriche, inoltre, sono esenti dalla tassa di circolazione, e con il costo medio attuale dell’energia pari a 0,25 euro/kWh, sono sufficienti 6 € per un pieno equivalente a 190 km di autonomia. Un’iniziativa nata quindi nel segno della sostenibilità non solo ambientale, ma anche economica. “Noi di Fiat sentiamo forte la responsabilità del ruolo sociale che il marchio ha in Italia. Questa iniziativa “eccezionale”, resa possibile grazie anche ai nuovi incentivi statali, mostra ancora una volta il nostro impegno nel guidare la transizione ad una mobilità elettrica in Italia, ora davvero possibile. Per la prima volta con il Social Leasing by Fiat, si potrà guidare per 3 anni senza nessun costo una iconica 500 elettrica, disegnata e prodotta in Italia per gli italiani a cui dedichiamo questa offerta senza precedenti” dichiara Giuseppe Galassi, Managing Director Fiat & Abarth in Italia. Per chi non ha i requisiti per accedere all’offerta “Social leasing by Fiat”, sarà comunque possibile guidare la Fiat 500e, con batteria da 23kWh e in caso di rottamazione di un veicolo fino ad Euro 2, con un canone a partire da 39 euro. Con questa iniziativa, Fiat si rivolge anche ai neopatentati che possono diventare da subito ambassador della mobilità elettrica urbana, contribuendo ad un presente più sostenibile.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).