Con “Nessuno al Mondo” Vito Colella e Forio incantano “The Voice Senior”. L’ESIBIZIONE

Una lunga attesa tutta meritata. La sua voce, calda e avvolgente, ha conquistato tutti fin dalla prima nota; il suo sguardo carico di emozioni, ha incantato il pubblico fin dalla sua splendida introduzione.

Con il suo inseparabile pianoforte, Vito Colella ha calcato il palco di RaiUno di The Voice Senior, regalando ai tanti telespettatori uno spettacolo da brividi nell’ultima puntata delle blind auditions.

Il “crooner” di Forio, amatissimo musicista che ha scritto pagine e pagine della storia della nostra isola, tra locali alla moda frequentati dai tantissimi vip dell’epoca che popolavano la nostra Ischia ed esibizioni live tra le più indimenticabili, fino ad arrivare alle splendide serate con protagonista il suo pianobar, con la sua “nessuno al mondo” di Peppino di Capri, ha trasportato tutti indietro nel tempo.

Il Maestro del pianobar, introdotto da Antonella Clerici, in pochi istanti é riuscito a ricreare una atmosfera unica che ha incantato i giudici (Loredana Berté, Gigi d’Alessio, Clementino e Arisa) e il pubblico, che gli ha dedicato un lungo applauso.

L’esibizione di Vito Colella é stata introdotta da una bellissima intervista in soggettiva, durante la quale sono emerse tutte le sfumature della particolare anima creativa del nostro Vito, la cui vita potrebbe davvero esser presa da ispirazione per un biopic tutto da vedere. La musica ha sempre fatto parte della sua vita, guidandolo in un fortunato percorso che lo ha portato a suonare in tutto il mondo, trovando anche l’amore.

“A casa avevamo ben 4 pianoforti in quanto mio padre era un maestro di musica e il mio primo strumento è stato un antichissimo pianoforte a coda. Ora ho 76 anni e non so come siano passati. Ho suonato tanti anni in Germania, portando la musica italiana con me” racconta Vito alle telecamere di RaiUno.

E il suo racconto continua illustrando il cambio epocale avvenuto con l’arrivo dei Beatles e l’evoluzione del pianobar.

Tante emozioni che sono convogliate nella sua esibizione, splendida e unica nel suo genere.

Sin dalle prime note lo studio televisivo è stato trasportato indietro nel tempo, come in un viaggio nelle emozioni e nella memoria. Una bellissima emozione colta da Clementino e Arisa i quali si sono contesi il bravissimo Vito il quale, sottolineando di aver visto live entrambi qui sulla nostra isola, a Forio, durante le festività natalizie appena trascorse, ha poi scelto il vulcanico Clementino.

Tanti applausi che hanno accompagnato Vito nel team di Clementino il quale, però, non lo ha poi selezionato per il suo team finale, in gara la prossima settimana.

Una esperienza comunque positiva per il nostro Vito, accompagnato dal figlio e da una amica, che ha mostrato al grande pubblico del venerdì sera di RaiUno, come la buona musica live, da pianobar, abbia un potere unico al mondo.

Una vera e propria arte che Vito porta con sé in ogni sua esibizione.

Complimenti per il traguardo Maestro Colella!