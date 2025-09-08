«Con me l’affetto della mia gente» Padre Mario Lauro lascia Ischia: a Torre del Greco una nuova sfida

Un saluto che è anche un passaggio di testimone, carico di emozioni, ricordi e prospettive. Dopo tre anni alla guida del convento di Sant’Antonio a Ischia, padre Mario Lauro si prepara a lasciare la sua terra natale per iniziare una nuova avventura a Torre del Greco. Nel cuore ancora vivo l’affetto della comunità, i momenti di condivisione e le sfide affrontate insieme; davanti a sé la responsabilità di un nuovo incarico, accolto nello spirito dell’obbedienza francescana. In questa intervista racconta il bilancio della sua esperienza ischitana e lo sguardo fiducioso verso il futuro.

«Lasciare Ischia porta con sé un velo di tristezza, ma con me porto il ricordo bellissimo delle persone che mi hanno accolto con tanto affetto.»

Siamo arrivati al momento dei saluti con padre Mario Lauro che, dopo i festeggiamenti di San Giovan Giuseppe della Croce, patrono dell’isola d’Ischia, lascia il convento di Sant’Antonio per una nuova avventura a Torre del Greco. Ci racconta questo nuovo cammino? Come mai questo cambiamento?

“Questa è la seconda volta che lascio Ischia. Sei anni fa partii perché il provinciale mi chiese la disponibilità per fare il parroco a Portici. Ora, invece, mi ha chiesto di assumere il ruolo di guardiano nella comunità di Torre del Greco. Guarda caso, è sempre Sant’Antonio a fare da filo conduttore. Diciamo che è una costante della mia vita, mi accompagna fin da piccolo e di questo sono molto felice. Mi sento profondamente sostenuto e protetto da lui.

Si tratta di un’esperienza nuova perché la comunità a cui mi unirò è particolare: tra tre anni la Provincia religiosa del Sacratissimo Cuore di Gesù di Napoli cesserà di esistere e confluirà insieme alle altre province della Campania, Salerno-Avellino e Benevento, e a quella della Calabria. Questa comunità rappresenta quindi un primo passo verso questa nuova realtà che raccoglierà frati provenienti da territori diversi. Proprio durante la festa di Sant’Antonio il provinciale mi ha chiesto la disponibilità a intraprendere questa avventura e, da figli dell’obbedienza, non potevo dire di no, anche per la stima e la fiducia che ha voluto dimostrarmi. Certamente lasciare Ischia porta con sé un velo di tristezza. È la mia terra, qui ho i miei parenti e la gente che in questi anni mi ha manifestato tanto affetto e stima. Il passaggio non sarà indolore, ma con me porterò il ricordo bellissimo delle persone incontrate.

Vivremo un momento di festa con la comunità dell’Ordine Francescano Secolare, mentre questa sera arriveranno i ragazzi della banda cittadina a salutarmi. Domenica sera, invece, parteciperò alla messa all’aperto delle 19.30 insieme a padre Antonio, che sarà trasferito a sua volta nella comunità di Marigliano, nel santuario di Santa Maria della Speranza. In quell’occasione ci saranno anche gli uffici e i saluti ufficiali, con la presenza delle autorità civili e militari, del sindaco e del vicesindaco.

Prima di tutto dirò grazie. Noi frati siamo qui e altrove sempre in debito verso le persone, perché riceviamo fiducia e affetto e il nostro impegno è quello di non deludere mai le attese. Lunedì sera presiederò la celebrazione alla spiaggia dei Pescatori per la festa di Maria Bambina, come viene comunemente chiamata, e martedì mattina io e padre Antonio lasceremo Ischia per raggiungere le nuove comunità”.

Quando un pastore viene chiamato a seguire un’altra comunità, in chi resta nasce sempre un po’ di smarrimento. Allo stesso tempo, chi accoglie vive quella paura del nuovo che fa parte della natura umana. Può lasciare un messaggio di consolazione?

“Certo. La comunità di Sant’Antonio, lo abbiamo detto spesso, è una comunità forte, che ha sempre dimostrato affetto sincero. Non essendo una parrocchia, ma un convento, non ha un territorio delimitato, eppure raccoglie fedeli da molte parrocchie del Comune di Ischia, in particolare alla messa mattutina delle sette, ma anche alle altre celebrazioni. Questo dimostra che, pur senza un legame territoriale preciso, c’è un legame affettivo molto intenso. Noi frati abbiamo il carisma dell’accoglienza: disponibilità all’ascolto, alle confessioni, a condividere momenti di preghiera.

Chi viene qui trova sempre qualcuno pronto a dedicare tempo e attenzione. È naturale che lasciare una comunità porti tristezza e smarrimento, ma questo, più che un limite, è il segno di una sensibilità autentica e di un legame profondo tra il pastore e le persone che ha seguito. Quello che mi consola è che chi verrà dopo di me, padre Adriano, è un frate giovane, energico e molto preparato. Sono convinto che porterà una ventata di novità e saprà fare anche più di quanto io abbia fatto in questi nove anni. È vero, all’inizio ogni cambiamento può disorientare, ma l’esperienza mi ha insegnato che la novità porta sempre frutti positivi. Io stesso ho cambiato dieci comunità: ogni volta c’è un periodo di rodaggio, come in qualsiasi lavoro, ma poi si entra nel vivo dell’attività e tutto trova un suo equilibrio. Per me ora si apre una sfida nuova: la comunità di Torre del Greco, una parrocchia che abbraccia circa 17 mila abitanti, quasi come tutto il Comune di Ischia.

Ci sarà molto da fare, tante persone da incontrare, situazioni diverse da affrontare. Ma sono sereno. Qui a Ischia ci sarà continuità, con lo stile personale di chi verrà dopo di me, mentre io sono fiducioso per il cammino che mi attende. Dopo il necessario tempo di ambientamento, sono certo che anche a Torre del Greco troverò affetto, stima e accoglienza, come è sempre accaduto in tutte le comunità che ho servito”.

Negli ultimi tre anni in cui hai guidato il convento di Ischia possiamo distinguere due momenti. Da un lato l’apertura delle porte, con il coinvolgimento di tante espressioni della società civile, giovani e meno giovani, dalle iniziative particolari legate al presepe ad altre occasioni di partecipazione. Dall’altro, alcune tensioni: ricordiamo il caso con la Parrocchia di Ischia Ponte e, più recentemente, la questione dei lavori, che lasci in eredità a padre Adriano come un compito piuttosto impegnativo.

“L’apertura non è stata un’iniziativa personale, ma l’espressione della nostra spiritualità francescana, che è profondamente legata al Natale. Pensiamo a Greccio e a San Francesco: lo scorso anno abbiamo celebrato l’ottavo centenario di quell’evento. Ricorderete la grande grotta che abbiamo realizzato e i concerti, diversi tra loro, che hanno saputo coinvolgere pubblici differenti: giovani, adulti, bambini. La chiesa, in quei momenti, è diventata non solo luogo di liturgia, ma anche spazio di incontro attraverso l’arte e la musica.

Non uno spettacolo fine a sé stesso, ma un’occasione di partecipazione alla spiritualità del Natale. Purtroppo, lo scorso Natale non abbiamo potuto organizzare nulla: il fulmine che il 22 ottobre colpì il campanile costrinse a chiudere il passaggio esterno e l’ingresso della chiesa. Non essendoci uscite di sicurezza, non me la sono sentita di accogliere bambini e famiglie per i concerti. È stata una scelta dettata non solo da una situazione tragica, ma anche dal senso di responsabilità. Sono certo che padre Adriano riprenderà questa tradizione e mi auguro che lo faccia presto. Per quanto riguarda il campanile, purtroppo la burocrazia rallenta ogni cosa.

C’è stato un forte e serio interessamento da parte di Agostino Mazzella, ma, come spesso accade, con gli enti preposti i tempi si allungano. Inoltre c’è stato un cambio alla Soprintendenza che ha ulteriormente rallentato l’intervento di ripristino”.

«Sono figlio dell’obbedienza: non potevo dire di no a questa nuova missione, accolta con gratitudine e fiducia.»

E sul tuo arrivo a Ischia?

“Tre anni fa il mio ritorno a Ischia non fu affatto sottotono: destò scalpore, fece parlare, ebbe un certo peso. Io, però, non mi sono mai espresso pubblicamente su quella situazione, non ho mai detto una parola dall’altare perché non competeva a me. Non ho scelto io di venire a Ischia né di fare il parroco. Come ho detto più volte, sono figlio dell’obbedienza, e certe decisioni spettano ai superiori. Alla fine ho deciso di rinunciare, perché iniziare una missione su un terreno che appariva come un campo di battaglia non avrebbe portato a nulla.

Con la buona pace di tutti, dopo un confronto con i miei superiori, ho scelto di fare un passo indietro. E, a distanza di due anni, non me ne pento: sono stato bene a Ischia e ho visto che, col tempo, molte persone hanno cambiato atteggiamento. Ho trovato tanta accoglienza e con l’arrivo del parroco don Pasquale Trani si è ristabilito un rapporto di comunione, partecipazione e coinvolgimento. Questo l’ho sempre ribadito sia qui a Sant’Antonio sia nella parrocchia di Santa Maria Assunta, fino all’altro giorno, quando abbiamo celebrato insieme la festa di San Giovanni Giuseppe. Come dice il proverbio: tutto è bene quel che finisce bene.

Le tensioni fanno parte della vita, sono umane. Non siamo angeli, siamo uomini, e di fronte a certe iniziative o progetti è normale che ci possano essere reazioni particolari. Io, però, in tutto questo ho visto la volontà di Dio. Nulla si è mosso in quella vicenda, tutto è rimasto fermo, e allora ho pensato che forse non era ciò che il Signore voleva, o che non fosse ancora il tempo giusto. Il futuro non lo conosciamo, ma oggi, dopo tre anni, posso dire: grazie Signore, sono contento. Anche nei momenti difficili, che per fortuna sono durati poco, non mi sono mai sentito solo. Vado via con un velo di tristezza, ma anche con tanta gratitudine e riconoscenza, verso il Signore e verso tutte le persone che in questi anni mi hanno voluto bene e mi sono state vicine”.

Ti faccio una domanda che può sembrare strana e che non vuole essere un paragone, né tantomeno polemica. Voi frati avete il saio che vi contraddistingue. Parallelamente, capita spesso di vedere sacerdoti che indossano abiti comuni, senza alcun riferimento alla loro vocazione. Pensi mai al significato del portare il saio e ti sei chiesto se, in certi momenti, vorresti essere come loro, ma non del tutto?

“Non c’è un obbligo assoluto. Anche io, quando viaggio, lo faccio in borghese, per una questione di praticità. Al mare, ad esempio, mi vesto normalmente, come tutti. Non esiste, quindi, un legame rigido o esclusivo con l’abito. Allo stesso tempo, però, eviterei i due estremi: non indossarlo mai o portarlo sempre. San Francesco, prima di morire, si liberò persino del saio di sacco che indossava, a testimonianza di una libertà interiore che va oltre il segno esteriore. Ed è proprio questo il punto: l’abito è un segno, e i segni sono importanti perché portano un messaggio.

In Europa del Nord, dove ho studiato per anni in Francia, è normale che frati e sacerdoti non portino abitualmente abiti religiosi. Da noi, invece, questo segno resta molto più evidente. Bisogna però fare discernimento. A volte l’abito può essere percepito come segno di distanza, altre volte come segno di vicinanza. Vederci in abiti comuni può farci sembrare più accessibili, più vicini alla gente. Il proverbio dice: “L’abito non fa il monaco”, ed è vero, ma nello stesso tempo l’abito ci identifica. La cosa importante è non avere un attaccamento morboso né al saio né all’abito in sé. La libertà va sempre coniugata con la responsabilità, e così anche l’uso del saio deve essere vissuto nello spirito giusto, come segno di appartenenza ma senza rigidità”.

«Il diritto alla casa è per tutti: non si può lasciare una famiglia dall’oggi al domani in mezzo alla strada.»

Finita l’estate, settembre ha avuto un significato particolare: tutta la zona del convento e della Mandria ha vissuto mesi molto intensi dal punto di vista sociale. Durante il Pontificale abbiamo ascoltato anche l’appello del vescovo rispetto all’altra grande emergenza, quella degli abbattimenti. Ti chiedo un commento sull’Ischia che lasci: non solo quella dei grandi temi come le demolizioni e le case, ma anche l’Ischia che esce dalla frenesia estiva e torna alla dimensione più sobria e pacata dell’autunno e dell’inverno.

“Agosto è sempre stato per me il mese dell’invasione, un’invasione forte che qui, soprattutto alla spiaggia dei Pescatori, si avverte in maniera evidente. È uno scenario bellissimo, storico e ricco di fascino, ma che spesso viene deturpato nella sua bellezza e nella sua quiete. L’estate porta con sé un caos particolare, che dipende anche da come lo si vive. Ascoltando le persone della zona, e anche qualche mio parente, emergeva la stanchezza: era difficile riposare a causa del continuo passaggio di motorini, palloni e rumori vari.

Il livello di vivibilità si abbassa e bisogna fare attenzione anche a come si affrontano certe questioni, perché il rischio è di alimentare reazioni poco costruttive. Domenica mattina ero presente alla celebrazione in cui il vescovo ha lanciato il suo messaggio. Lo ha fatto davanti alle autorità, precisando che tutto deve avvenire nel rispetto della legge e della legalità, ed è giusto così.

Ma mi auguro che non si creino nuove forme di povertà e che i nostri governanti possano offrire strumenti adeguati per accompagnare chi è colpito da queste demolizioni. Non si può lasciare una famiglia dall’oggi al domani in mezzo alla strada: questo non deve accadere a nessuno. Il diritto alla casa appartiene a tutti. Per questo auspico che, insieme agli abbattimenti, ci sia anche un impegno concreto a costruire e a garantire nuove soluzioni abitative, offrendo un ristoro a chi è costretto a lasciare la propria abitazione.”