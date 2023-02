Con le ruspe in azione Raia prepara i lavori agli Scogli degli Innamorati

Mentre le ruspe stanno eseguendo la demolizione dell’immobile che ospitava l’ex Ristorante Scogli degli Innamorati, il Comune di Forio si appresta a dare il via ai lavori di messa in sicurezza della costa a rischio idrogeologico. Interventi previsti in località Basso Cappella, suddivisi in due distinti progetti con lo stralcio per quanto riguarda appunto la località Scogli degli Innamorati. Il dirigente del I Settore Arch. Marco Raia ha infatti provveduto ad affidare gli incarichi di direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

I progetti sono stati finanziati con i fondi stanziati dal Ministero dell’Interno e messi in cantiere con l’obiettivo di porre rimedio alla fragilità di quei tratti di costa soggetti all’erosione marina. Tanto che Raia in determina ricorda che «i recenti eventi meteo-marini hanno prodotto ingenti danni, tra l’altro, al tratto di costa compreso tra il promontorio del Soccorso e la località Citara, facendo verificare diversi fenomeni franosi e dissesti di rilevante portata incrementando ulteriormente il rischio idrogeologico della zona di cui trattasi; che i fenomeni franosi innanzi descritti hanno interessato in più punti anche una delle principali arterie stradali del Comune di Forio, più precisamente la via G. Mazzella che costeggia il tratto di costa di cui sopra».

Dopo l’assegnazione dei finanziamenti, si era passati alla redazione dei progetti definitivi esecutivi dei “Lavori di messa in sicurezza del tratto di costa a rischio idrogeologico compresa tra il promontorio del Soccorso e località Citara” e dello stralcio “Scogli degli Innamorati”. L’importo di quest’ultimo ammonta a 740.000 euro complessivi e i lavori sono stati appaltati all’impresa “Rifer Costruzioni Generali” di Napoli per l’importo di 470.375,36, euro oltre oneri di sicurezza e Iva. Per il tratto “Basso Cappella” l’appalto è stato aggiudicato alla “RI.CO.GE.N.” di Napoli per un importo contrattuale netto pari a 491.477,19 euro.

Ebbene, prima di poter dare il via agli interventi, il rup Raia ha dovuto procedere appunto alla nomina del direttore dei lavori e e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. E come sempre più spesso si verifica, non ha trovato alcuna disponibilità tra i colleghi dirigenti del Comune di Forio. Via libera dunque all’incarico a professionista esterno, mediante trattativa diretta sul Mepa, che si è svolta peraltro con lo stesso tecnico per entrambi gli interventi, l’ing. Igino Cianciarelli con studio in Barano. per la località Basso Cappella il compenso per l’incarico ammonta a 24.500 euro oltre Cassa e Iva, per gli Scogli degli Innamorati a 24.000 euro netti. Importi che dunque lievitano rispettivamente a 31.085 e 30.451 euro. In pratica oltre 60mila euro per la direzione dei due lavori, spesa ad ogni modo coperta dal finanziamento ministeriale.