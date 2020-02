Con la pista ciclabile saranno destinati a chiudere? La fregatura ischitana per i commercianti

Gaetano Di Meglio | Dopo la pista ciclabile all’interno della pineta con nessun collegamento con l’esterno, ma una specie di percorso per mountain bike ma senza divertimento, l’altra pista ciclabile che rovinerà, per sempre, il comune di Ischia è quella che dovrebbe collegare Via Pontano fino a Piazza degli Eroi. Dove, poi, si interrompe. La pista ciclabile, poi, riprende dopo Piazza degli Eroi e arriva fino a Piazza Antica Reggia.

La cosa bella che viene fuori è che tutti gli imprenditori di Via Alfredo De Luca, dal Caffè Morelli, al Calise, al Bar Minicucci fino a tutti gli altri negozi che hanno accesso sul marciapiede possono anche pensare di chiudere! Sulla strada che scende da Piazza degli Eroi, infatti, i pedoni dovranno camminare tra le bici a destra e le auto a sinistra. Si, avete capito. La pista ciclabile dividerà il marciapiede attuale dalla sede stradale. Addio shopping! Addio entrate nei negozi, nei bar, nelle banche perché ci sono le bici!

Ma si può pensare una cosa del genere? Il primo a suggerire al sindaco di Ischia di installare un sistema di bike sharing elettrico presso il parcheggio ex Jolly, sono stato io. Nessuno è contro la scelta green o la curvatura, come si suol dire, verso una mobilità diversa, sostenibile e moderna. Però, da qui a condannare a morte un’intera economia per una scelta folle, senza ratio, forzata e sostenuta solo dalla necessità di “spendere” soldi (che vuol dire sperpero!, ndr) non la possiamo sostenere. Anche se green o sostenibile.

