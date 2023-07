Con la mazza nel taxi, denunciato a Casamicciola dopo la rissa con il collega

Giosi Ferrandino è chiamato, fin da ora, ad una recrudescenza nei confronti dei suoi tassisti immediata. La categoria, gestita nel peggiore dei modi negli anni scorsi e ora invasata di altri poteri, ha bisogno di essere regolamentata e obbligata ad un nuovo modo di fare al 100%.

Nel frattempo, a riprova di tutto questo, nei giorni è stato necessario l’intervento dei Carabinieri dell’Aliquota Rabiomobile per sedare una rissa per due tassisti scoppiata per questione di servizio.

Lo spettacolo indegno, che ha attirato all’attenzione di cittadini e turisti è terminato solo dopo l’intervento dei militari della Compagnia Carabinieri con tutti i danni di immagine che un evento del genere può causare.

Mentre i due operatori del servizio pubblico se le davano, ai Carabinieri è bastato seguire gli insulti e le indicazioni dei vari curiosi per giungere sul luogo della rissa. Dagli accertamenti post “figura di merda”, per uno dei due è scattata una denuncia per porto abusivo di armi. Sotto al sedile guidatore del taxi, infatti, pronta all’uso, è stata ritrovata una mazza da baseball di legno massiccio di circa 60 cm. L’arma è stata sequestrata.