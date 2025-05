Con il 36-bis l’ordinanza di demolizione è come se non esistesse. Ivan Colella: “Prima la valutazione della sanatoria, poi la demolizione”

In un momento in cui il tema dell’abusivismo edilizio torna al centro del dibattito politico e giudiziario, soprattutto nei territori fragili e complessi come l’isola d’Ischia, una recente sentenza del TAR Campania – sede di Napoli – introduce elementi destinati a far discutere.

Ne parliamo con l’avvocato Ivan Colella, legale impegnato da anni nella difesa dei diritti abitativi, per approfondire le implicazioni giuridiche e sociali della pronuncia, in particolare in relazione al cosiddetto “decreto Salva Casa”, voluto dal ministro Salvini.

L’intervista tocca aspetti tecnici ma anche riflessioni più ampie, che vanno dal ruolo della politica alle prospettive aperte sul piano europeo, passando per la giurisprudenza più recente e i criteri – ancora incerti – con cui vengono eseguite le demolizioni. Un’occasione per provare a fare chiarezza su un tema che coinvolge migliaia di famiglie, tra diritti fondamentali, vincoli paesaggistici e il peso della burocrazia.

Con l’avvocato Ivan Colella per approfondire non tanto il caso specifico della recente sentenza del TAR Campania – sede di Napoli – su un’ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Forio, quanto uno degli sviluppi più significativi del cosiddetto “decreto Salva Casa”, voluto dal ministro Salvini. Un provvedimento più volte commentato anche in relazione alle problematiche dell’isola d’Ischia.

In particolare, ci concentriamo sull’orientamento del TAR, che ovviamente non riguarda tutte le situazioni, ma incide sulle ordinanze di demolizione sotto il profilo amministrativo.

Avvocato, può spiegare in modo chiaro e accessibile qual è la principale novità introdotta da questa pronuncia?

“La novità principale, a mio avviso, è che il TAR Campania – Napoli ha equiparato l’istanza presentata ai sensi dell’articolo 36-bis del Testo Unico dell’Edilizia – ossia l’istanza prevista dal cosiddetto “decreto Salva Casa” – alle richieste di condono edilizio. Come è noto, queste ultime determinano la sospensione dell’efficacia dell’ordinanza di demolizione, in attesa di una valutazione da parte del Comune.

Nel caso esaminato, il cittadino aveva presentato un’istanza ex art. 36-bis e, nelle more del procedimento, era pendente un ricorso contro l’ordinanza di demolizione per alcune opere realizzate. Il TAR ha stabilito che la presentazione di tale istanza sospende l’efficacia dell’ordinanza, che viene considerata come se non fosse mai stata emessa.

Il Comune, quindi, è tenuto a esaminare la richiesta: se la accoglie, l’abuso viene sanato; in caso contrario, dovrà emettere una nuova ordinanza di demolizione.

Un ulteriore aspetto rilevante della sentenza è che il TAR ha incluso, nella definizione di “variazioni essenziali” – richiamata dall’art. 36-bis – anche interventi che comportano la realizzazione di nuovi volumi. Questo è particolarmente significativo, perché un precedente recente riguardava solo interventi edilizi minori. In questo caso, invece, parliamo di volumi edilizi, quindi di opere di maggiore impatto”.

Per essere ancora più chiari: il cittadino, anche se ha già ricevuto un’ordinanza di demolizione, ha comunque il diritto di presentare un’istanza ai sensi dell’art. 36-bis? Non ci sono condizioni particolari da rispettare?

“Sì, il cittadino ha sempre il diritto di presentare un’istanza ex art. 36-bis del Testo Unico dell’Edilizia. È comunque consigliabile farsi assistere da un tecnico di fiducia, che possa verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa.

Naturalmente, l’accoglimento dell’istanza è subordinato alla valutazione del Comune, che – soprattutto in un contesto vincolato come l’isola d’Ischia – dovrà acquisire anche il parere della Soprintendenza e ottenere l’autorizzazione paesaggistica. Tuttavia, ripeto, la possibilità di presentare l’istanza è un diritto pienamente riconosciuto.

Aggiungo che, pur trattandosi di un pronunciamento amministrativo, potrebbe aprire uno spiraglio anche rispetto alle ordinanze di demolizione emesse a seguito di sentenze penali definitive.

Se, ad esempio, il Comune dovesse ritenere sanabile l’intervento e ottenere i pareri favorevoli necessari, si potrebbe ipotizzare un ricorso al giudice dell’esecuzione – tramite l’incidente di esecuzione – per chiedere la sospensione dell’ordine di demolizione, specialmente nei casi in cui le opere non siano ancora state sanate ma rientrino nella disciplina del decreto”.

Chiudiamo con una riflessione. Sono passati 16 anni dal 2009, anno in cui si cominciò a parlare di demolizioni anche a Procida. Cosa pensa di questo lungo lasso di tempo?

“Credo che, innanzitutto, ci sia stata una mancanza politica trasversale. Si sono succeduti governi di orientamenti diversi, ma il problema resta irrisolto.

In alcuni casi, la magistratura ha affrontato con sensibilità il tema del diritto alla casa, permettendo di salvare alcune abitazioni. Ma è evidente che una soluzione definitiva può arrivare solo dalla politica.

Molti cittadini, che vivono questa situazione ormai da anni, ne sono consapevoli. Se non ci sarà un intervento politico deciso e trasparente, assisteremo ancora a centinaia di abbattimenti, spesso a danno delle fasce più deboli.

Un’ultima speranza potrebbe arrivare dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Alcuni ricorsi sono già stati dichiarati ammissibili e, seppur i tempi della giustizia europea siano lunghi, potrebbero portare a un cambiamento giurisprudenziale a tutela del diritto alla casa.

Trovo assurdo che si possa pensare di demolire abitazioni costruite da 20, 30, 40 anni, dove sono nate e cresciute intere generazioni. La casa è il nido, il punto di partenza dell’essere umano.

Ho visto con i miei occhi anziani e bambini piangere per aver perso la loro casa. Comprendo l’importanza della tutela del paesaggio, ma credo che non si possa ignorare il fattore umano.

Se oggi degli extraterrestri analizzassero questa vicenda, forse troverebbero l’essere umano un po’ miope, se non addirittura irrazionale”.

A proposito, abbiamo letto alcune sentenze del giudice dell’esecuzione, anche presso la sezione distaccata del Tribunale di Ischia, che per la prima volta hanno disposto degli approfondimenti istruttori, incaricando la Guardia di Finanza di verificare le reali condizioni economiche delle famiglie colpite. Questo può rappresentare una chiave di lettura importante?

“Assolutamente sì. Ritengo che quei giudici abbiano dimostrato sensibilità e lungimiranza. Spesso, come sappiamo, la Procura si limita ad applicare la legge. Ma ci sono casi in cui è necessario andare oltre la mera esecuzione.

Certo, è comprensibile il timore che qualcuno possa approfittare della situazione, fingendosi indigente. Ma, senza un approfondimento serio, si rischia di colpire le persone veramente bisognose.

Il problema dell’abusivismo di necessità è reale. L’isola d’Ischia, con la sua attrattività turistica, ha un’economia superiore a quella di molti comuni interni, ma questo non significa che non esistano situazioni di difficoltà reale.

Occorre un’analisi caso per caso, senza colpire in modo indiscriminato.

Molte persone mi hanno detto: “Perché proprio a me?”.

Ci sono migliaia di sentenze da eseguire e pochissime vengono concretamente attuate ogni anno, anche per via dei costi.

Mancano criteri chiari per decidere quale ordine di demolizione eseguire per primo. Ci sono stati protocolli d’intesa con le Procure, ma spesso non sono stati rispettati. E questo genera ulteriore incertezza e frustrazione”.

Forse questo è l’aspetto più critico.

“Sì, senza dubbio. Dal mio punto di vista, è proprio questo l’aspetto più preoccupante”.