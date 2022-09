Comunità Europea dello Sport, presentato il progetto Flegra 2024

Uniti nel segno dello Sport (soprattutto), della Cultura e della Natura: i sei comuni dell’isola di Ischia, cui si aggiungono Bacoli e Monte di Procida, questa mattina hanno completato l’iter di presentazione del dossier di candidatura a Comunità Europea dello Sport per il 2024, ambito riconoscimento ACES che premia i territori a vocazione sportiva che sappiano realizzare progettualità inclusive e di ampio respiro.

I Commissari ACES hanno valutato, nella giornata di venerdì, sabato e domenica, i territori coinvolti in questo progetto compiendo un vero e proprio tour completo tra strutture sportive e luoghi di interesse, entrando in contatto con la realtà viva e pulsante del mondo associazionistico nostrano. Partendo da Bacoli, i commissari hanno visitato palestre e campi, campetti e “mezze lune” anche a Monte di Procida fino ad arrivare all’isola di Ischia, un itinerario particolare e molto suggestivo scandito dai sorrisi, belli e spontanei, dei ragazzi intenti ad allenarsi nei nostri incantevoli luoghi, come ad esempio il piazzale del Soccorso trasformato in un grande tatami a cielo aperto.

Il progetto “Flegra 2024” unisce tutti gli aspetti peculiari dei nostri territorio,

utilizzando come filo conduttore lo Sport, ma anche l’inclusività, la salute e la cultura, tutti aspetti che ci rendono unii nel mondo. A supporto di questa candidatura sono giunte moltissime lettere da parte di Federazioni nazionali ed internazionali, Enti e sportivi di ogni età, a rimarcare la valenza di un progetto del genere per le nostre latitudini, importante sia da un punto di vista sociale che economico.