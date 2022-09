Comunità Europea dello Sport, parte la candidatura

Gaetano Di Meglio | Di questo progetto se n’era già parlato nei mesi scorsi. I comuni di Forio (capofila) Bacoli, Barano d’Ischia, Casamicciola Terme, Ischia, Lacco Ameno, Monte di Procida e Serrara Fontana avevano deciso di “consorziarsi” per partecipare alla iniziativa europea per la promozione dello sport e candidarsi al premio ACES “Comunità Europea dello Sport 2024”. Una iniziativa tesa a promuovere lo sport in particolare, ma anche l’immagine dei territori interessati con positive ricadute sull’economia favorendo la diffusione del turismo sportivo. Un progetto che richiederà ovviamente un lungo iter e sperare che poi la candidatura venga accettata.

Ad accelerare l’iter della candidatura, l’interessamento dell’europarlamentare ischitano Giosi Ferrandino, che aveva ottenuto il sostegno “istituzionale” da parte di Brando Benifei, capodelegazione del Partito Democratico al Parlamento Europeo. Benifei aveva quindi scritto al presidente Vincenzo Lupattelli e al segretario Luca Parmigiani di Aces Italia (Delegazione italiana di ACES Europe – Federazione delle Capitali e delle Città Europee dello Sport, che cura l’iniziativa) per caldeggiare la candidatura del “consorzio” che vede il Comune di Forio come capofila. «Credo fortemente che queste realtà potranno essere un buon esempio di pratica delle attività sportive come strumento di integrazione, salute e rispetto, elementi pienamente rientranti nello spirito di ACES – evidenziava Benifei nella nota -.

Si tratta di una candidatura significativamente importante poiché dimostra come le amministrazioni comunali coinvolte siano attente alla promozione dello sport verso i cittadini dell’Unione Europea, in particolare le fasce di età più giovani, le più anziane e quelle affette da disabilità. Ciò seguendo importanti principi di responsabilità e di etica, nella piena consapevolezza che lo sport sia un fattore di integrazione nella società, per il miglioramento della qualità della vita e la salute di chi lo pratica. Ritengo che la possibilità di entrare a far parte della cerchia delle comunità Europee dello sport per Forio, Bacoli, Barano d’Ischia, Casamicciola Terme, Ischia, Lacco Ameno, Monte di Procida e Serrara Fontana possa rappresentare una grande opportunità per la valorizzazione del territorio, facendo leva sull’impegno e gli investimenti nel benessere dei cittadini tramite le attività sportive già messa in campo in questi anni, oltre che un vero motivo di risalto e pregio. Per questi motivi, ritengo che le città candidate corrispondano al profilo ideale per il riconoscimento di comunità Europea dello sport per l’anno 2024 e sono lieto di poter dare il mio sostegno a questa candidatura».

E proprio a Forio domenica 18 settembre verrà compiuto il primo passo per ufficializzare il progetto. Infatti alle ore 12.00, presso la sala consiliare, si terrà la presentazione del dossier di candidatura proposta dai Comuni dell’isola d’Ischia, Bacoli e Monte di Procida. Una data importante, in quanto in quella sede sarà anche possibile scoprire i dettagli del progetto “Flegra 2024” alla presenza dei sindaci dei territori protagonisti, del presidente ACES Italia Vincenzo Lupattelli e del delegato ACES Italia Regione Campania Mauro Brancaccio, oltre che dei componenti della commissione di valutazione. Proprio i membri della commissione nei due giorni precedenti, 16 e 17 settembre, hanno programmato una visita a ciascuno degli otto comuni candidati al prestigioso riconoscimento internazionale.

«Questo progetto molto particolare – dichiara il sindaco di Forio Francesco Del Deo – si basa sulla condivisione e sullo scambio di esperienze tra territori solo apparentemente diversi tra loro. Tutti i comuni dell’isola di Ischia, insieme a Bacoli e Monte di Procida, hanno collaborato alla realizzazione di questo dossier di candidatura che, oltre a progettualità ed idee, racchiude al suo interno tantissime lettere di supporto a questa candidatura, scritte da personalità del mondo dello sport e da presidenti di Federazioni Sportive nazionali ed internazionali.

Tutti noi crediamo fortemente in questo progetto in quanto lo sport può, anzi deve essere volano di sviluppo dei nostri territori, soprattutto per la sua altissima valenza formativa e inclusiva, oltre che per le tante opportunità offerte da una possibile destagionalizzazione dei flussi turistici e dal rafforzamento del binomio “sport e salute” attraverso le terme e la natura. Ringrazio ancora una volta quanti hanno preso parte alla realizzazione del dossier credendo in questo grande progetto di rilancio territoriale a 360 gradi».