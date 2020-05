Comunicazione aziendale, “IOP” è la nuova parola dell’era post-covid

ROMA (ITALPRESS) – IoP è la nuova parola della comunicazione interna aziendale. Ne parlano il Corriere della Sera, il Corriere del Mezzogiorno, TPI, il Sussidiario, il Messaggero e tanti altri siti d’informazione. A introdurla è stato il giornalista e comunicatore d’impresa Filippo Poletti, autore del libro “Tempo di Iop: Intranet of People”, edito dalla casa editrice di Palermo Dario Flaccovio nel 50esimo anniversario dello Statuto dei lavoratori.

Intesa come l’insieme della comunicazione digitale rivolta ai collaboratori e promossa all’interno delle aziende e delle istituzioni, IoP è l’acronimo di “intranet of people”, letteralmente la “rete delle persone”: oltre a fare ricorso a un portale visibile ai soli dipendenti e collaboratori, “la comunicazione interna digitale – dice Poletti all’Italpress – può essere fatta tramite l’uso di email, WhatsApp e di un social media in forte crescita come Telegram, dov’è possibile creare un canale riservato a un determinato gruppo di utenti”.

A rilanciare il vocabolo sono stati alcuni tra i principali siti italiani dal Corriere della Sera al Corriere del Mezzogiorno, il Sussidiario, il Messaggero, il quotidiano lombardo online MilanoToday, il portale ufficiale di Manageritalia, la federazione nazionale dei dirigenti, quadri e professionisti del commercio, dei trasporti, del turismo, dei servizi e del terziario avanzato.

Nel corso dell’intervista rilasciata a Enrico Pedretti, Poletti spiega a Manageritalia come “la comunicazione esterna resti importante quanto quella interna. La prima o IoP non sostituisce la seconda e viceversa. Quella interna, tuttavia, è un trampolino di lancio per la prima, perchè tanto più le persone sono consapevoli degli obiettivi e degli interessi professionali tanto più la comunicazione rivolta verso l’esterno può contare sull’unione dei collaboratori. Prima di parlare all’esterno, occorre sviluppare il dialogo in ‘famiglià”.

Tra gli esempi di comunicazione aziendale l’ebook di Poletti “Tempo di Iop: Intranet of People”, disponibile in formato cartaceo nelle librerie dal 28 maggio, cita la rete interna sviluppata nel gruppo Eni: lo fa intervistando Valentina Uboldi, responsabile della comunicazione interna, nel capitolo dedicato agli strumenti di condivisione messi a disposizione dalla tecnologia moderna.

