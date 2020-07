Comunicato Confesercenti: attenti alla truffa per gli attestati!

Gentilissimi soci, ci sono arrivate voci che qualcuno si presenta agli associati chiedendo soldi per il rilascio dell’attestato Confesercenti per accedere alla convezione SIAE nazionale. Voglio ribadire che non è dovuto alcun pagamento per il rilascio degli attestati.

Gli attestati possono essere rilasciati solo dal presidente Francesco Pezzullo e dal vice presidente Michele Sgambati. Vi invito a segnalarci tale truffa, per consentirci di denunciarla alle forze dell’ordine. Grazie.

Il Presidente Francesco Pezzullo