Comunicare e monitorare il cambiamento, Assochange mette al centro Genova (video)

La città della Lanterna è stata al centro del XIX convegno nazionale che si è svolto oggi a Palazzo San Giorgio, Moira Masper: “Genova in cambiamento, il nostro contributo di esperienze e contenuti può essere utile”

Si è tenuto quest’oggi a Palazzo San Giorgio il XIX Convegno Nazionale Assochange, appuntamento di riferimento per chi si occupa di Change Management.

Tema dell’edizione 2023 è stato “Costruire nuove organizzazioni, comunicare e monitorare il cambiamento”.

“La scelta di Genova come sede, per la prima volta, del nostro Convegno Nazionale – ha spiegato Moira Masper, presidente Assochange – non è stata casuale: Genova è infatti una città che attraversa una fase di forte evoluzione. Ma il cambiamento è una partita difficile e complessa, non ci si può improvvisare. Pensiamo quindi che Assochange possa portare a questa dinamica il proprio contributo di esperienze, contenuti, indicazioni per un Change Management consapevole. Al tempo stesso pensiamo però che la realtà genovese possa a sua volta essere d’aiuto alla nostra associazione, sia grazie ai contributi dei protagonisti che hanno partecipato all’incontro di oggi sia per le collaborazioni che nasceranno sui temi oggetto del nostro studio e del nostro approfondimento”.

“Le attività legate al sistema portuale genovese – ha aggiunto Nicola Longo, consigliere direttivo e tesoriere Assochange – danno lavoro a circa un centinaio di imprese che impiegano oltre 3000 persone: si tratta quindi di una realtà di primaria importanza per l’economia italiana. Ecco perché Assochange, sempre attenta ai fenomeni di cambiamento ha voluto toccare con mano questa realtà, ascoltando le voci dei protagonisti”.



Dopo l’introduzione da parte della presidente, sono intervenuti Monica Nolo, presidente Manager Italia Liguria e Giampaolo Botta, direttore generale di Spediporto, che è stato intervistato da Nicola Longo sul modo in cui la digitalizzazione impatta sul sistema portuale genovese: intelligenza artificiale, big data, cyber security. È stato inoltre proiettato il Video vincitore del Contest studenti, Assochange-ASSIOA 2022 sulla sicurezza informatica dei sistemi portuali, realizzato dagli studenti dell’Università di Pisa.

La Tavola Rotonda su “Comunicare e Monitorare il cambiamento – esperienze e strumenti a confronto” ha poi visto la partecipazione di Roberto Chiarion, Head of Transformation Projects and Change Management SAIPEM, Marco Altamura, consigliere giuridico e ricercatore Fondazione CIMA (Centro Internazionale Monitoraggio Ambientale), Luca Molini, ricercatore CIMAS, Erik Maurice, Country Manager Italia CAHRA, e Sylvie Mele, Manager di Transizione CFO CAHRA.

Le attività della mattinata sono state chiuse dalla relazione di David Mammano, TEDxVarese, su “Digital, innovazione, AI, cyber security, come fattori di cambiamento”.



Nel pomeriggio, le esperienze dei Gruppi di Lavoro nei quattro ambiti oggetto di studio e di approfondimento: Change Management e PMI, Change Management Pubblico-Privato, Leadership efficace per cambiare, Change Management e Tecnologie e, in conclusione, Jacopo Cirillo, autore, sceneggiatore e produttore, ha intrattenuto i partecipanti sul tema “La comunicazione umoristica nel cambiamento e del perché le A.I. non hanno senso dell’umorismo”.



Costituita nel 2003, Assochange è un’associazione di imprese, enti, istituzioni, professionisti e Università, che si propone di essere luogo di incontro, confronto e diffusione di conoscenza sul Change Management per aiutare le organizzazioni a raggiungere i loro obiettivi di cambiamento.