“Comuni chiusi” a Pasqua. E’ guerra al “residente” di 3 comuni

Quando i sindaci non sanno neanche copiare! Divieto assoluto a quanti hanno una seconda casa (che poi, però, sono buoni quando li votano, ndr) perché “rappresentano un pericolo per i cittadini dell’intera isola d’Ischia”. A Capri, stesse pene e divieti, ma con istanza e modalità per lo sbarco controllato e autorizzato…

Gaetano Di Meglio | Enzo Ferrandino, Francesco Del Deo e Rosario Caruso hanno emesso l’ordinanza “blinda Ischia”. Una sorta di porti chiusi per Pasqua, quasi come di quella di Capri, che va accolta con il beneficio del dubbio.

Spinti da un sentimento popolare (figlio di una visione populista e demagogica della politica) il primo cittadino di Ischia ha firmato, insieme con gli altri, l’ordinanza che blocca “lo sbarco” al porto di Ischia e a quello di Forio (comune che non ha collegamenti attualmente attivi!) .

Nel frattempo, però, Giovan Battista Castagna non è ancora convinto del dispositivo del collega ischitano e studia ancora il testo prima della pubblicazione.

Dionigi Gaudioso, invece, non firmerà nessun atto particolare per quanto riguarda il suo territorio. Per il sindaco di Barano, infatti, sono soddisfacenti le misure già previste dai decreti del Presidente del Consiglio, dalle ordinanza del governatore De Luca e la sua ordinanza del 3 aprile.

In questa ottica, i sindaci di Ischia, Serrara Fontana e Forio hanno considerato “che ai sensi e per gli effetti del D.P.C.M. 22 marzo 2020 prorogato con D.P.C.M. del 1 Aprile 2020 “E’ fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblico o privati in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all’art 1 comma 1 lett.a) del Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri dell’ 8 marzo 2020 le parole “E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio abitazione o residenza” sono soppresse”

Inoltre è “ritenuto che ai sensi e per gli effetti dell’Ordinanza Sindacale del 3 Aprile 2020 di proroga delle disposizioni di cui all’Ordinanza Sindacale del 18 Marzo, a tutti coloro che fanno ingresso nel territorio del Comune e che provengono dall’estero o dai territori di tutte le altre Regioni o che in ogni caso mancano dall’isola da più di 48 ore, è fatto obbligo fino al 13 aprile 2020 di osservare tra l’altro la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dandone comunicazione al Comune e all’autorità sanitaria salvi i casi di deroga espressamente previsti nella predetta ordinanza.”

Allo stato, però, i primi cittadini dei tre comuni reputano che “non può comunque escludersi che proprietari di seconde case sul territorio comunale o residenti, in esse non domiciliati abitualmente, nel corso della settimana santa e fino al 13 Aprile 2020 cerchino comunque di raggiungere l’isola e le case di villeggiatura ancorché non consentito dalle attuali disposizioni già prorogate fino al 13 Aprile”.

Alla luce di tutto questo per Caruso, Del Deo e Ferrandino, il rapido evolversi della situazione epidemiologica, nonché il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi, “impone di adottare ogni ulteriore misura idonea a prevenire o a limitare il più possibile le occasioni di diffusione del contagio per il territorio dell’intera isola d’Ischia anche esplicitando divieti già contenuti nelle disposizioni di rango superiore affinché risultino di più agevole lettura e comprensione”.

Se tanto ci da tanto, l’ordinanza dei sindaci serve per consentire una “più agevole lettura e comprensione”.

Comunque sia, per sindaci, “risulta necessario ed indifferibile confermare ogni ulteriore misura di contrasto, di prevenzione e di contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus COVID-19 ribadendo le limitazioni peraltro già previste per i provenienti dall’estero, dalle altre Regioni o da chi manca dall’isola da più di 48 ore, confermando l’assoluto divieto per i proprietari di seconde case sul territorio comunale o residenti, in esse non domiciliati abitualmente, nel corso della settimana santa e fino al 13 Aprile 2020 di raggiungere Ischia e le case di villeggiatura”.

Il testo, inoltre, prevede anche che, per i nostri primi cittadini i “proprietari di seconde case sul territorio comunale o residenti, in esse non domiciliati abitualmente, nel corso della settimana santa e fino al 13 Aprile 2020” rappresentano un pericolo per i cittadini dell’intera isola d’Ischia il cui territorio presenta peculiarità legate alla insularità e alla presenza di un’unica struttura ospedaliera per tutti e sei i Comuni”

E, su questa base, ovvero che “rappresentano un pericolo per i cittadini dell’intera isola d’Ischia” i sindaci hanno ordinato “Ai proprietari di seconde case sul territorio comunale e ai residenti, in esse non domiciliati abitualmente, o provenienti dal continente manchino da Ischia da più di 48 ore, è fatto DIVIETO di ingresso nel territorio del Comune nel corso della settimana santa e fino al 13 Aprile 2020.”

E hanno ricordato che “In caso di violazione della presente ordinanza oltre alle sanzioni previste per la violazione delle disposizioni già vigenti, i trasgressori individuati all’esito dei controlli in area portuale saranno immediatamente reimbarcati per il continente con la prima motonave o mezzo veloce con spese a carico dei trasgressori. In caso di verifiche successive di eventuali violazioni da parte dei trasgressori troveranno integrale applicazione le disposizioni di cui all’Ordinanza n.41 del 03 Aprile 2020 con obbligo di isolamento per almeno 14 giorni.”

Fin qui l’ordinanza. Divieto di accesso, reimbarco immediato e tutto il resto. Bene, soddisfatto il popolo che spinge e acquietata la propria indole (soprattutto per quello di Ischia) populista e demagogica, i nostri primi cittadini hanno segnato anche una ferita nei confronti di quanti hanno una seconda abitazione sul nostro territorio e sono, in parte, una sorta di “ospiti”.

Hanno dimenticato che li usano “al comando” in tempo di elezioni e, soprattutto, hanno dimenticato che, forse, potrebbero essere i nostri unici e prossimi ospiti.

A Capri, invece, dove vige un divieto simile, si legge che “fino al 14 aprile 2020 è vietato a chiunque entrare nel territorio del Comune di Capri, salvo che per esigenze lavorative, per motivi di salute e per comprovate e documentate necessità ed urgenza consentite dalle disposizioni statali e regionali”

Che fino al 14 aprile 2020, è disposto ai danni del trasgressore “l’immediato rientro al territorio di provenienza, anche con reimbarco, con spese a proprio carico, con il primo mezzo di trasporto disponibile diretto al territorio di provenienza” ma anche che “fino al 14 aprile 2020, ai fini di un controllo preventivo sugli effettivi motivi di assoluta urgenza e di necessità, tutti i soggetti che intendano effettuare uno spostamento con imbarco o sbarco presso il porto di Capri devono comunicare, almeno ventiquattrore prima dell’ingresso sul territorio del Comune di Capri, i motivi giustificativi dello spostamento, allegando la documentazione a supporto degli stessi, fatta eccezione per i motivi di salute urgenti e non preventivamente conosciuti, o per gli spostamenti che rivestano carattere di quotidianità in ragione di comprovata esigenza lavorativa per le attività consentite. Tali soggetti dovranno obbligatoriamente essere muniti della conseguente autorizzazione comunale al fine di non incorrere nella sanzione prevista”.

ps, vuoi vedere che Capri ha fatto meglio di Ischia e Forio? Sembra proprio di sì. Ha redatto un modello di istanza, non ha trattato da “malati” i suoi residenti considerandoli un “un pericolo per i cittadini dell’intera isola” e ha raggiunto lo stesso scopo? Sembra proprio di si.