Comune vs Romis: scoppia la “pace” e i danni li pagano i foriani…

Ugo De Rosa | Alla fine scoppierà la pace tra il Comune di Forio e la “Romis”, ovvero una transazione inevitabile che chiuderà tutti gli infiniti contenziosi tra l’Ente e la società nel frattempo fallita a cui erano stati appaltati e poi revocati i lavori per la tristemente famosa pluviale di San Giuseppe. L’Amministrazione Del Deo si è risolta a questa decisione su consiglio degli avvocati Valerio Barone e Giuseppe Di Meglio, a cui nel novembre scorso aveva rinnovato l’incarico legale dopo la riunificazione dei contenziosi.

La delibera di Giunta approvata riassume innanzitutto questa tormentata storia per la realizzazione delle opere di drenaggio e messa in sicurezza idraulica dell’area urbana in località San Giuseppe. Una gara d’appalto, quella bandita nel 2014 dal Comune, che venne appunto vinta dalla “Romis” per un importo di 1.652.800 euro. Una scelta, quella di Del Deo, che definire infelice è dire poco. Le magagne iniziarono subito a venire a galla ed infatti già a settembre 2016 il Comune decise la risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale, a seguito della pessima qualità dei lavori in esecuzione («gravissimi difetti costruttivi», si legge in delibera) che tanti danni hanno causato. Tanto che le opere non sono ancora concluse.

Di qui l’innesco di ben tre contenziosi. Il Comune da una parte a richiedere il «risarcimento (pari al costo degli interventi di ripristino e sostituzione necessari ad eliminare i suddetti difetti costruttivi) ed al rimborso di tutti i costi sostenuti dal Comune in conseguenza di tali difetti». La ditta a sua volta a respingere le accuse e a citare l’Ente «per ottenere il pagamento delle somme asseritamente dovutele per il lavori contabilizzati nel 2do SAL del detto appalto». Chiedendo circa 2 milioni di euro e ottenendo un decreto ingiuntivo di 200.000 euro.

Sta di fatto che mentre i contenziosi procedevano con la solita lentezza, la “Romis” è stata dichiarata fallita dal tribunale di Cassino (si vede che con le imprese di quel comune a Forio hanno poca fortuna…). A questo punto il Comune aveva provveduto a presentare domanda di ammissione al passivo fallimentare. Ma a marzo scorso la doccia fredda. Il curatore fallimentare ha infatti trasmesso lo stato passivo, «dal quale risulta che la domanda di ammissione del Comune è stata rigettata non essendo stati accertati i crediti rivendicati in sede giudiziaria». Infatti non c’è stata ancora alcuna sentenza

ULTERIORI RISCHI ECONOMICI

E’ stato a questo punto che i legali dell’Ente, Barone e Di Meglio, hanno indicato come unica soluzione conveniente quella dell’accordo transattivo. Anzi, una soluzione che «può considerarsi estremamente vantaggiosa per il Comune atteso che la Società fallita non ha alcun attivo da ripartire per cui il protrarsi del contenzioso rappresenterebbe solo un consistente costo, oltre che un rischio di rigetto delle domande». In parole povere: se non c’è il becco di un quattrino, Del Deo non può sperare di incassare… E in questi casi non serve provare di essere nel giusto. Infatti gli stessi legali evidenziano che «Dalla cronologia degli eventi che hanno caratterizzato il rapporto di appalto con la fallita Romis emerge con evidenza che non vi è stata alcuna inadempienza e/o ritardo da parte di codesta Amministrazione nel sanzionare gli inadempimenti della Società appaltatrice.

In particolare, il Direttore dei Lavori ha compiuto una scrupolosa ed attenta vigilanza sull’andamento dei lavori…». E che «Parimenti, è stata svolta una notevolissima attività giudiziaria a supporto delle ragioni del Comune al fine di ottenere i risarcimenti dovuti all’Ente per i difetti costruttivi della parte di opera realizzata dalla Romis». Producendo la bellezza di oltre 200 documenti! Ma non servirà a nulla… Una soluzione, quella della transazione, peraltro, come evidenziato dagli avvocati, autorizzata anche dal giudice delegato del tribunale di Cassino, «preso atto di quanto rappresentato e soprattutto dell’impossibilità di far valere qualunque pretesa, stante la totale assenza di documentazione della fallita, nonché per la medesima ragione di poter resistere in un eventuale giudizio di opposizione allo stato passivo». Il Comune, se pure avesse voluto opporsi allo stato passivo dopo il rigetto della domanda, lo avrebbe dovuto fare entro il 21 aprile, ma in pratica inutilmente, come evidenziato dai suoi legali di fiducia, che hanno dunque sollecitato una decisione urgente onde evitare ulteriori spese a carico delle casse comunali. Ribadendo più volte che anche in caso di giudizio favorevole non ci sarebbe nulla da incassare e che oltretutto le richieste “risarcitorie” della “Romis” rappresenterebbero comunque un rischio, «considerata l’aleatorietà inevitabilmente connessa alle vertenze giudiziarie».

Una sorta di “sentenza”, scrivendo a chiare lettere: «In definitiva, riteniamo che la prosecuzione del contenzioso possa determinare solo un danno per il Comune senza alcuna prospettiva di risultati utili».

E alla fine, dopo ben tre sollecitazioni, Del Deo si è dovuto rassegnare e darsi anche una mossa. Con delibera immediatamente eseguibile la Giunta ha approvato la «definizione transattiva delle vertenze insorte tra le parti che preveda la rinuncia delle parti alle reciproche posizioni debitorie e creditorie, nonché ad ogni pretesa comunque connessa o ricollegabile ai fatti di causa ed al suddetto rapporto di appalto». L’accordo transattivo sarà sottoscritto dall’avv. Barone e dal curatore fallimentare.

Per Del Deo comunque una sconfitta, uno smacco; per le casse comunali un doloroso “bagno” economico, dovendo rinunciare a ogni speranza di risarcimento. E pensare che proprio a novembre scorso la Giunta aveva deciso di far eseguire i lavori per i collaudi in danno alla “Romis”: costo 430.000 euro che peseranno, anche questi, sui contribuenti. Come tutti gli interventi che l’Ente ha dovuto appaltare ad altre imprese per poter rendere funzionali le opere. I foriani pagano un conto salato per gli errori del sindaco.