Comune e Gestour: c’eravamo tanto amati! Davanti ai magistrati contabili per il mancato versamento imposta di sbarco

Chiara Baldino | Non è bastato il primo appello in senso alla corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli per dirimere la questione contributo di sbarco a Procida e il suo mancato versamento (totale o parziale) nelle casse del comune.

Infatti, con delibera di giunta il comune dell’isola di Graziella dovrà costituirsi in giudizio al secondo appello. Il perché è presto detto:

Premesso: -che con atto prot. n. 30123 del 22.11.2022 la Compagnia di Navigazione Gestour adiva la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli avverso il Comune di Procida per l’annullamento previa sospensione dei seguenti atti di quest’ultimo:

1) Avviso di accertamento esecutivo Anno 2022 Numero 1/CB, prot. n. 0024670/2022 del 27/09/2022, notificato in pari data, di € 491.875,88, per omesso/parziale versamento del contributo di sbarco per l’anno 2022, più sanzioni, interessi e spese di notifica;

2) Avviso di accertamento esecutivo Anno 2022 Numero 2/CB, prot. n. 0024936/2022 del 29/09/2022, notificato in pari data, di € 388.334,99, per l’asserito omesso/parziale versamento del contributo di sbarco per l’anno 2021, più sanzioni, interessi e spese di notifica;

3) tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ai predetti avvisi, ivi compresi, per quanto di interesse:

4) Regolamento Comunale per l’applicazione del contributo di sbarco, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 19/04/2021;

5) la predetta delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 19/04/2021 del Comune di Procida, nella parte in cui si approva la suddetta modifica del Regolamento, demandando alla Giunta Comunale la determinazione della tariffa di sbarco;

6) la Deliberazione della Giunta Municipale n. 134 del 28/05/2021, relativa all’approvazione della nuova tariffa del contributo di sbarco; -che si costituiva il Comune di Procida chiedendo il rigetto del suddetto ricorso;

-che la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli con sentenza n. 15269/2023 accoglieva le difese del Comune di Procida e rigettava parzialmente il ricorso della suddetta Compagnia di Navigazione sancendo: “…devono annullarsi gli avvisi di accertamento impugnati disponendo che il Comune di Procida ridetermini l’importo dei tributi, per gli anni in interesse 2021 e 2022 considerando in via equitativa che il 50% dei passeggeri sia esente dal pagamento della tassa di sbarco; tenendo altresì conto delle somme già versate dalla compagnia ricorrente”;

-che la Compagnia di Navigazione Gestour con atto del 28.12.2023 proponeva appello, previa sospensione, avverso la suddetta sentenza dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania.

Ritenuto costituirsi nel giudizio citato dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per la Campania per la difesa degli interessi dell’Ente.