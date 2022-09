Comune di Ischia, indagine di mercato per Mensa Scolastica

<<INDAGINE DI MERCATO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER L’EVENTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023 PER LE CLASSI A TEMPO PROLUNGATO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “G. SCOTTI” DI ISCHIA, PER IMPORTI INFERIORI ALLA SOGLIA DI 40.000,00 € IVA ESCLUSA – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, EX ART. 36, CO. 2, LETT. A) D.LGS. N. 50/2016>>

Il Comune di Ischia – Servizio 3 – nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione, intende costituire un elenco di operatori economici interessati per l’eventuale successivo affidamento ex art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50 del 18 Aprile 2016 e ss. mm. ed ii, tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione del Servizio di Refezione Scolastica per l’anno scolastico 2022/2023 per le classi a tempo prolungato della scuola secondaria di I grado “G. Scotti” di Ischia – sita in Ischia (NA), alla via Michele Mazzella, n. 117

I soggetti interessati devono presentare apposita domanda, compilando e inoltrando l’Allegato A – Modello di Domanda, sottoscritto digitalmente o in forma autografa dal dichiarante, unitamente a copia del documento di identità valido del dichiarante, entro il giorno 21/10/2022 ore 12:00 , all’Ufficio Protocollo del Comune di Ischia, in via Iasolino 1, in busta chiusa o tramite posta elettronica certificata (protocollo@pec.comuneischia.it)

L’avviso comprensivo dell’allegato A) è pubblicato sul sito istituzionale della del Comune di Ischia, in “Albo Pretorio” e nella sezione “Bandi e contratti” di “Amministrazione Trasparente”, e sulla home page del sito istituzionale del Comune di Ischia, www.comuneischia.it – Sezione “NOTIZIE”.

per informazioni è possibile contattare la dott.ssa Mariarosaria De Vannaa – indirizzo e-mail : devannamariarosaria@comuneischia.it – tel 081/3333214

Avviso indagine di mercato

Capitolato mensa 2022/2023

Menù mensa Scuola media 2022-2023