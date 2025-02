Comune di Ischia, affidamento per connettività internet e telefonia

Il Comune d’Ischia ha affidato un nuovo servizio per la connettività internet e fonia delle utenze comunali per due anni. Il responsabile del Servizio 7 ing. Luigi De Angelis, competente anche ai servizi informatici, evidenzia infatti in determina che «è necessario garantire il funzionamento dei sistemi informatici e telematici, nonché di telefonia di cui risultano essere dotati i Servizi-Uffici della sede comunale».

Segue l’elenco dettagliato e “tecnico” delle attività che è possibile effettuare, spiegando che «in particolare, il servizio di connettività internet e fonia delle utenze comunali consiste in un servizio di accesso alla rete internet a larga banda con tecnologia Hyperlan, W-Lan, Wi-fi e di un servizio di fonia basato su tecnologia VOIP (voice over IP), che consente di effettuare e ricevere telefonate, verso numeri telefonici di tutta la rete fissa, mobile pubblica nazionale ed internazionale, in particolare: a) la connettività di backup in altra tecnologia wireless, presso la casa comunale, in caso di guasto sul cavo in fibra ottica; b) FTTH Gea 1000 Mbit/s simmetrico 12 indirizzi pubblici statici (sede via Iasolino); c) centralino PBX virtuale numero interni illimitati (con comunicazione tra le utenze degli immobili comunali); d) backup wireless fino a 100 mega (sede comunale); e) per le utenze non servite da FTTC, della connettività in wireless WADSL fino a 40 Mbit/s in download e fino a 5 Mbit/s in upload; f) per le utenze servite da FTTC, della connettività FTTC fino a 200 Mbit/s in download e fino a 20 Mbit/s in upload; g) 150 ore Traffico verso Fissi e Mobili d’Italia; h) fornitura n. 6 telefoni voip».

Il rup De Angelis chiarisce che si tratta «di un servizio essenziale per l’Ente, e, pertanto, risulta necessario procedere all’affidamento del servizio di telefonia fissa e connettività internet Comunale secondo principi di economicità ed efficienza attraverso il passaggio di tutta la connettività internet e della telefonia fissa delle utenze comunali attive con altro gestore».

L’importo del servizio è stato stimato in 4.000 euro oltre Iva mensili, per un canone annuale “netto” di 48.000 euro e dunque il totale dell’appalto per i 24 mesi previsti ammonta a 96.000 euro oltre Iva.

L’ingegnere ha proceduto a una richiesta di offerta tramite trattativa diretta sulla piattaforma Tuttogare con la ditta “Pointel Communication” di Ischia, che ha offerto 93.600 euro. Formalizzato l’affidamento, il costo per l’intera durata del servizio ammonterà dunque a 114.192 euro.