Comprare casa: guida all’acquisto

L’acquisto di una casa comporta una serie di aspetti da considerare che vanno oltre la semplice ricerca dell’immobile dei propri sogni nel quartiere ideale, residenziale e ben servito. Dalla definizione del budget alle agevolazioni fiscali previste dallo Stato (come il bonus per l’acquisto prima casa), dalla compravendita agli step da superare per ottenere il mutuo, ogni elemento ha un ruolo importante nella scelta finale e nel modo in cui vivremo la nuova casa.

Ecco quali sono.

Definire il budget

Prima di iniziare la ricerca, è fondamentale effettuare un’analisi economico-finanziaria per capire le proprie disponibilità economiche. Qual è il budget finale per l’acquisto? Quale quello destinato agli extra? È necessario tener conto anche di eventuali spese aggiuntive per lavori di ristrutturazione o personalizzazione dell’immobile.

Qual è l’intermediario giusto per acquistare una casa?

Acquistare da un privato può permetterti di risparmiare sui costi di agenzia, ma richiede un maggior impegno nell’espletamento delle pratiche burocratiche. Si è meno tutelati nel caso di truffe e, inoltre, in mancanza di qualche documento importante, la vendita potrebbe essere ritenuta nulla. Affidarsi a un’agenzia immobiliare può semplificare la procedura, mentre l’acquisto direttamente dal costruttore comporta obblighi di legge specifici per tutelare i compratori.

Come fare la valutazione dell’immobile

È importante valutare le proprie necessità familiari e le preferenze, come la scelta tra casa indipendente o appartamento in condominio. Bisogna considerare le condizioni interne dell’immobile, la facciata e gli spazi comuni, la zona in cui si trova e il tasso di criminalità. Inoltre, valutare se sono inclusi posti auto, cantine o garage.

Scelta della zona

La scelta della zona influisce sulla scelta dell’abitazione. Bisogna considerare la distanza dal lavoro, dalla scuola dei figli (se presenti) e dai servizi essenziali, oltre a tenere conto delle esigenze personali “secondarie”, come la vicinanza a luoghi di interesse storico-culturali o a quelli della movida. Se si intende mettere l’immobile a reddito, una posizione centrale o in quartiere universitario – se presente – può facilitare il futuro affitto.

Scelta del mutuo

Dopo aver individuato l’immobile, è spesso necessario richiedere un mutuo. Si devono considerare i tassi di interesse, la durata e il tipo di credito offerto dalla banca, così come le agevolazioni fiscali previste dallo Stato. Un consulente finanziario può aiutare nella valutazione della capacità finanziaria mentre rivolgersi a un agente assicurativo è importante per la scelta della migliore assicurazione per proteggere l’appartamento.

Compravendita: tutti i passaggi

Una volta trovato l’immobile, si procede con la proposta d’acquisto (della durata di 15 o 7 giorni, a seconda degli accordi) e si può tentare una trattativa sul prezzo. Se la compravendita è seguita da un intermediario, questa pratica risulterà più semplice (i venditori privati non sempre riescono ad essere obiettivi sul prezzo, tendendo ad aggiungere un “surplus emotivo”). Successivamente, ricevuta la conferma a procedere da parte del proprietario, si firma un compromesso o contratto preliminare. Infine, si procede con il rogito notarile, il quale comporta costi minori se si tratta della prima casa.

Considerando tutti questi aspetti, si potrà compiere una scelta più informata e affrontare il processo di acquisto della casa in modo consapevole e sicuro.