Compra un grammo di cocaina, ma fuori ci sono i Carabinieri: spacciatore arrestato a Ischia

l pusher ha tentato di disfarsi della droga nel wc, ma i militari hanno rinvenuto materiale per il confezionamento, denaro contante e una lattina con doppio fondo.

di Redazione Web
Entra in un’abitazione con una banconota e ne esce con un grammo di cocaina. Ad attenderlo all’esterno, però, ci sono i Carabinieri della Stazione di Ischia, impegnati in un servizio di contrasto allo spaccio di stupefacenti disposto e coordinato dal Capitano Giuseppe Giangrande, comandante della Compagnia di Ischia.

Fermato il cliente, i militari decidono di intervenire anche all’interno dell’appartamento. Il pusher, un 52enne già noto alle forze dell’ordine, tenta di bloccare la porta e poi di liberarsi della droga gettandola nel wc. Il tentativo fallisce: i Carabinieri riescono a entrare e a bloccare l’uomo, che viene immediatamente ammanettato.

Durante la perquisizione domiciliare vengono rinvenuti un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e una lattina di birra modificata con un doppio fondo, utilizzata per occultare lo stupefacente.

Nelle mani dell’arrestato anche 900 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio, oltre ai 100 euro appena ricevuti per la vendita di quel grammo di cocaina.

L’uomo è stato trasferito in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa di giudizio. L’operazione conferma l’attenzione costante dei Carabinieri verso il fenomeno dello spaccio di droga sull’isola e la determinazione del comando dell’Arma nel tutelare la sicurezza del territorio.

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

