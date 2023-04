“COMPLIMENTI FORIO”, il comunicato del Barano Calcio

“Sul traghetto di ritorno si sono incontrate il Barano e il Real Forio. Da una parte i sorrisi per una vittoria al fotofinish che si aggiunge ad altre, ma che purtroppo, non chiudono ancora il discorso salvezza. Dall’ altra, I sorrisi di una squadra che, dopo un annata difficile, riesce a raggiungere la salvezza diretta. Complimenti al Real Forio, ai ragazzi, alla società e alla piazza. Dopo la vittoria del campionato dell’Ischia calcio, la salvezza del Real Forio, resta ancora da raggiungere l’obiettivo salvezza per gli aquilotti.

Nonostante le difficoltà, i ragazzi di mr Lubrano e Montefusco, stanno dando dimostrazione di grande serietà e abnegazione. Un ultimo sforzo da compiere, con la speranza che dopo il Mazzella di oggi, a riempirsi sarà il Don Luigi di Iorio, perché infondo sono tutti ragazzi di Ischia e hanno bisogno del sostegno di tutti. Forza ragazzi! SOamo tutti con voi per dare soddisfazioni a tutta l’isola calcistica.