Competenze digitali: il futuro del lavoro

L’avvento della tecnologia ha cambiato il nostro modo di vivere e non solo, infatti, anche il mondo del lavoro si è modificato sempre più con l’avvento di internet e di nuovi dispositivi tecnologici, tant’è che in molti durante la pandemia hanno sperimentato il lavoro da remoto o smart working. Ed è sempre più frequente sentire parlare di competenze digitali, nuovi lavori smart, sul posto di lavoro e fuori. Ma cosa sono queste competenze? E come si acquisiscono?

Che cosa sono le competenze digitali

Si presuppone che i ragazzi d’oggi, i nativi digitali, ovvero coloro che sono anti quando internet era già una realtà diffusa in tutte le case, si sentano già pronti e siano già equipaggiati con le competenze digitali. In realtà, per competenze digitali si intendono quelle abilità che ci permettono di valutare, utilizzare e creare prodotti e contenuti partendo da tecnologie informatiche e la rete.

Non si tratta solo di sviluppo software e di codici informatici (le quali sono competenze avanzate), ma di utilizzo della tecnologia per le azioni più quotidiane. Naturalmente queste competenze evolvono e si modificano con il passare degli anni, in base a ciò che le nuove rivoluzioni tecnologiche ci propongono. Ad esempio, nei ruoli del futuro sono state incluso l’Internet of Things, l’intelligenza artificiale e i big data (soprattutto in campo medico e finanziario).

Come le utilizziamo

Purtroppo, come abbiamo visto con la pandemia, possiamo essere colpiti all’improvviso da un’emergenza che costringe a recuperare il divario digitale in fretta e furia. Smart working, didattica a distanza, ordinare i pasti o la spesa online,acquisti su piattaforme di ecommerce. Così ci siamo ritrovati tutti, adulti, giovani e anziani a dover utilizzare le competenze digitali, almeno quelle di base, nella vita di tutti i giorni.

Le competenze digitali di base sono appunto quelle che ci permettono di svolgere le azioni più semplici, come visitare una pagina web per ordinare un prodotto o mandare una mail, senza dover essere per forza nativi digitali o esperti di informatica. È molto probabile che tutti noi abbiamo sviluppato un approccio positivo alla tecnologia e che dunque queste azioni ci vengano spontanee. Ma se siete in dubbio, potete testare la vostra conoscenza tecnologica con questo quiz per calcolare l’età digitale.

Come sviluppare le competenze digitali

Investire sulla formazione è il modo migliore per sviluppare nuove competenze digitali. Non solo nelle nuove generazioni che sono già proposte all’apprendimento di abilità che anche loro non conoscono, alla formazione e all’istruzione. Ma anche sviluppando programmi specifici per colmare il divario digitale tra la Generazione Z e i baby boomer ad esempio. Promuovere programmi di formazione incentrati sulle migliori competenze digitali è uno dei requisiti fondamentali per affrontare il mondo del lavoro e una società profondamente trasformata dalla tecnologia.

Molte di queste competenze che vengono richieste inoltre sul posto di lavoro, dalla tecnologia IoT alla sicurezza informatica, non si trovano nel tipico curriculum scolastico, ribadendo la necessità di un percorso di formazione per adulti e incentivare l’apprendimento digitale anche nelle scuole, incoraggiando così anche un uso sano di internet che allontani possibili pericoli digitali e abusi online.

Un nuovo mondo digital-first rappresenta un’importante opportunità per le aziende di ripensare all’aspetto della produzione. Creando programmi di formazione basati su ciò che i lavoratori ritengono li renderà più efficaci sul posto di lavoro, le aziende possono creare una cultura del lavoro flessibile che consente a tutti i lavoratori di imparare e avanzare digitalmente da qualsiasi luogo e qualunque luogo.