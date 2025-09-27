Como-Cremonese 1-1, Baschirotto risponde a Nico Paz

COMO (ITALPRESS) – La Cremonese resta imbattuta anche al Sinigaglia. I ragazzi di Davide Nicola, infatti, impongono il pareggio per 1-1 al Como, nel match valido per la quinta giornata di Serie A 2025/2026: al vantaggio di Nico Paz risponde la rete di Federico Baschirotto.

Dopo un’inziale fase di studio, all’8′ Bonazzoli vede Butez fuori dai pali e tenta un clamoroso gol dalla lunghissima distanza, ma il portiere arretra e sventa la minaccia. La risposta dei padroni di casa non si fa attendere e dieci minuti più tardi arriva al tiro con Kuhn, ma senza inquadrare lo specchio della porta. Al 21′ ci prova Sergi Roberto che però, dopo essere stato murato da Bianchetti, accusa un problema muscolare: l’ex Barcellona è costretto ad abbandonare il campo, al suo posto entra Da Cunha. Dopo l’interruzione il Como torna a spingere con maggiore decisione, tant’è che al 32′ trova la rete del vantaggio con il solito Nico Paz: l’argentino riceve palla da Jesus Rodriguez, abile nel superare Terracciano, e deposita agevolmente la palla in fondo al sacco. Rodriguez si conferma tra i più attivi e al 37′ prova ad approfittare di un errore di Terracciano, ma Silvestri riesce a salvare i suoi sulla conclusione dell’ex Betis. Al termine dei due minuti di recupero si va a riposo sul parziale di 1-0.

In apertura di ripresa i biancoblu vanno nuovamente vicini al raddoppio con Nico Paz, che prova a piazzarla sul secondo palo, ma Silvestri è attento e devia in corner. I ragazzi di Fabregas proseguono nel loro forcing, sfiorando il 2-0 ancora con Paz e poi con Douvikas, ma l’estremo difensore grigiorosso si supera in entrambe le circostanze. Al 60′ Pezzella prova a scuotere i suoi con una conclusione dalla distanza che si spegne sul fondo. La Cremonese, una volta superata la fase più complicata, riesce ad agguantare il pareggio al 69′ con un colpo di testa di Federico Baschirotto, che mette a segno la deviazione decisiva sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Tutto da rifare per il Como, che prova ad affidarsi ai suoi giocatori migliori per tornare in vantaggio, ma all’82’ Jesus Rodriguez commette una clamorosa ingenuità: lo spagnolo a palla lontana mette a terra a Terracciano e, dopo una revisione Var, viene espulso. In pieno recupero Morata resta a terra dopo un contatto con Baschirotto, ma per il direttore di gara non c’è nulla. Le due squadre, dunque, si accontentano di un pareggio per 1-1 al Sinigaglia. In seguito a questo risultato la Cremonese resta imbattuta e sale a 9 punti, mentre il Como è subito dietro a quota 8.

– Foto Image –

(ITALPRESS).