Commissione Paesaggio. Si dimettono due membri. Parte l’avviso per i sostituti a Casamicciola

C’è già l’approvazione dell’avviso pubblico per la presentazione delle candidature per la nomina dei n° 2 nuovi componenti per la integrazione della commissione locale per il paesaggio (c.l.p.) in surroga dei dimissionari. La scadenza per la presentazione delle domande il 12 novembre 2020 alle ore 12,00.

Una commissione nominata con delibera di Consiglio Comunale n.36 dell’ 08.10.2020 avente ad oggetto “Nomina dei 5 Membri della Commissione Locale per il Paesaggio per il triennio dal 01.08.2019 al 31.07.2022”.

A dare le proprie dimissioni da quel gruppo, il 19ottobre 2020 è stato il geom. Calise Giovanni di Forio esperto in politiche agro forestali , mentre il 20 ottobre 2020 è toccato al dott. ing. Manzi Federico, di Casamicciola Terme comunicare le dimissione dalla carica di Esperto componente della Commissione Locale per il Paesaggio in discipline di storia dell’arte, arti figurative.Pertanto, si rende necessario procedere alla integrazione della Commissione Locale per il Paesaggio con nuovi n. 2 (due) componenti esperti di Storia dell’Arte discipline pittoriche ed arti figurative e/o Discipline agricolo forestali e naturalistiche, in surroga dei dimissionari;

Ogni membro rimarrà in carica per anni tre, come stabilito dall’art. 28 del vigente Regolamento Edilizio Urbanistico Comunale (R.U.E.C.). Le domande dovranno pervenire al Protocollo del Comune di Casamicciola

Terme nel termine perentorio, pena l’esclusione, delle ore 12.00 del giorno 12.11.2020 con

le modalità stabilite. Negli ambienti si parla già di una mossa studiata e tesa a garantire gli equilibri di governo. Con le dimissioni Calise -Manzi si da spazio ai prossimi favori della schiera di tecnici ed esperti locali con specifiche e speciali aderenze politiche.