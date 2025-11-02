Commissione Paesaggio, Pascale taglia e cuce: fuori De Siano, dentro i nuovi “fedelissimi”

Non senza destare clamore si è chiusa anche a Lacco Ameno l’ultima e più sottile delle partite amministrative: quella delle nomine per la Commissione Locale per il Paesaggio, un organismo tecnico che, tra carte e pareri, finisce spesso per incidere in modo determinante sulle pratiche edilizie del territorio. In questa tornata, il peso specifico delle scelte è evidente, perché le designazioni cadono a pochi mesi dal voto comunale e segnano, più di ogni altra mossa, l’orientamento della maggioranza.

Il sindaco Giacomo Pascale, che non ha mai lasciato al caso la composizione dei tavoli strategici, ha gestito anche questa volta la partita come un esercizio di precisione chirurgica. La nuova Commissione nasce con il sigillo del primo cittadino e il profumo, nemmeno troppo nascosto, di una selezione accuratamente “pensata”. Chi sperava in un rinnovo neutrale si è dovuto rassegnare: nel Comune del Fungo, la neutralità è un lusso che nessuno si concede, men che meno alla vigilia delle urne.

Dopo settimane di voci, riunioni e sospiri, la lista finale porta nomi che parlano chiaro. Dentro Davide Brescia, Caterina Iacono, Vitale Pitone, Vincenzo Galano e Michele Politio: volti che compongono un mosaico dove tecnica e fedeltà politica si incontrano senza troppa discrezione.

Fuori, invece, Abramo Ciro De Siano, nome ingombrante e abituato a restare nel cerchio delle decisioni che contano. Questa volta, però, il suo curriculum non è bastato. Esclusione eccellente, dicono le cronache. Epurazione elegante, sussurra chi conosce la geografia del potere lacchese. Un taglio netto che profuma più di calcolo che di rinnovamento, e che segna, forse, la chiusura definitiva di una stagione in cui il peso dei “tecnici” serviva a bilanciare le ambizioni dei politici.

L’istituzione della Commissione Locale per il Paesaggio affonda le radici nella legge n. 65 del 1981, che stabilì la necessità di includere esperti in materie ambientali, culturali, artistiche e agronomiche. Le disposizioni, recepite nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004), ribadiscono l’obbligo di garantire una competenza tecnica ampia, capace di valutare la compatibilità estetica e ambientale degli interventi edilizi.

Il Comune di Lacco Ameno, in linea con tali principi, ha proceduto alla selezione dei nuovi componenti sulla base dei curricula presentati entro il 24 settembre scorso. Le candidature dovevano essere inoltrate esclusivamente via PEC, con esclusione automatica di chi fosse arrivato fuori tempo massimo. I nuovi membri resteranno in carica per tre anni, come previsto dal Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale, e avranno il compito di esaminare ogni pratica edilizia che coinvolga il paesaggio locale, dalla ristrutturazione di un immobile privato fino alle opere pubbliche di rilievo.

Ma, come spesso accade a Lacco Ameno, la procedura tecnica si intreccia con le sfumature politiche. Dietro le scelte ufficiali si intravedono i tratti di una regia esperta, capace di premiare la fedeltà e archiviare i dissidenti senza alzare troppo la voce. Una Commissione che, almeno sulla carta, nasce nel segno della competenza. Nella sostanza, segna invece il ritorno alla più classica delle logiche: quella del controllo.

La partita, insomma, è chiusa solo sulla carta. Come ogni vicenda che tocca le fondamenta del potere locale, anche questa lascia dietro di sé un intreccio di nomi, strategie e ambizioni destinato a tornare in scena. Sullo sfondo, resta la stessa domanda che da anni accompagna le stagioni di Lacco Ameno: quanto c’è di tecnico e quanto di politico, davvero, nelle decisioni che disegnano il paesaggio dell’isola?