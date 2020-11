Commissione edilizia lacchese: c’è l’Ok solo per le pratiche politiche

Ida Trofa | Commissione edilizia dai temi caldi a Lacco Ameno. Riprendono le sedute all’indomani della spinosa vicenda “abusi” e sentenze che condannano l’ente e gli amministratori locali per gravi inadempienze e omissioni, forzature politiche per favorire l’uomo o l’altro soggetto. Un sistema politico di gestione dell’edilizia privata che, radicato nella notte dei tempi, ha messo in luce in queste settimane un sistema in cui, per ottener permessi a costituire, SCIA, CILA ed autorizzazioni varie bisogna essere organici ad un certo sistema.

E in qualche modo l’ultima commissione comunale per il Paesaggio e l’edilizia riunitasi ieri al gran completo ha messo in luce proprio questa realtà.

Alle ore 10.00 del 5 novembre 2020 l’architetto Giuseppe Barbieri, il dottor Abramo De Siano, l’Ing.Benito Trani e i signori Filippo Climaco ed Ernesto Silvio hanno partecipato alla seduta tenutasi presso la Residenza Municipale per l’esame di numerosissime pratiche.

Il caso Ciannelli fa ancora tremare il municipio

Su tutte spicca la vicenda della SCIA in ditta “Caterina Ciannelli”. Un protocollo rovente quello del Palazzo Ciannelli, la casa che fu di Garibaldi e della Soprintendenza, violata dagli abusi e dalla connivenza istituzionale. La commissione nel merito della richiesta al protocollo n. 8008 dell’11 agosto si è dichiarata non competente preferendo rinunciare alla trattazione.

Il balletto dei tecnici disegna una nuova scenografia sull’asse Pascale-Silvitelli

E’ nel merito dei condoni edilizi che si è scritta ancora la pagina di un copione ormai visto e rivisto. Tanti “SI“ alle pratiche, nessun “no“ e il balletto di tecnici che mette in luce una nuova direzione artistica sulla regia politica del duo, il nuovo asse, Giacomo Pascale e Giuseppe Silvitelli. Il sindaco di Lacco Ameno e il vicesindaco di Casamicciola Terme mostrano i muscoli e gli intenti comuni anche in termini di incarichi e pratiche processate favorevolmente.

Su 8 richieste di condono edilizio, 5 afferiscono immobili dichiarati danneggiati dal sisma tra cui uno detto “ex terremoto“. Al lettore l’interpretazione.

Le altre riguardano condoni non terremotati. Ebbene, in tutte le pratiche la parte del leone la fa la politica. Tutte processate favorevolmente le richieste in particolare la protocollo 6442 e successive integrazioni di un congiunto dell’Assessore Carla Tufano per un fabbricato danneggiato dal sisma, poi ben 4 pratiche dell’assessore di Casamicciola, il delfino del vicesindaco Giuseppe Silvitelli, l’ingegnere Stani Senese.

Quest’ultimo è stato protagonista di un interessante valzer di incarichi con la prima cittadina, l’architetto Olga De Stefano nel merito di una pratica di condono edilizio. I due si sono avvicendati con l’architetto che ha ceduto il passo all’ingegnere. La pratica ha ricevuto il parere favorevole ed apre così ai nuovi scenari politici e ai vari accordi di comodo. Registi d’eccellenza Pascale e Silvitelli? Gli indizi sembrano chiari.

CILA e SCIA. Tra sospensioni e falsi

Per le richieste di autorizzazione paesaggistica semplificata ai sensi del D.P.R. Del 31/ 2017 erano 3 le pratiche. Una CILA per pedana solarium e cabine spogliatoio non si è discussa ed un’altra scia per una porta finestra in condominio ha svelato un falso nelle autorizzazioni condominiali di un soggetto interessato alla porta finestra. La pratica non è stata vagliata perché i condomini hanno diffidato uno dei richiedenti perché, dicono, non avevano mai dato la loro autorizzazione in quanto condomini alla realizzazione con SCIA della porta finestra. Si è concluso pi con il ridimensionamento ed il via libera ai nuovi accessi di una abitazione in via Rosario.

L’accertamento di compatibilità paesaggistica per Schiano Bus

La seduta, la prima del Pascale 2.0, si è chiusa con l’okay alla pratica “Schiano Bus“ al Fango. Per la ditta di noleggio c’è stato l’accertamento di Compatibilità paesaggistica ai sensi dell’articolo 167 del D.Lgs.n° 42/04 per opere realizzate in assenza di titolo abilitativo paesaggistico in relazione ad opere che hanno comportato aumento di superficie e volumi, realizzate in difformità a precedenti autorizzazioni paesaggistiche del 2018 in Via Borbonica, loc Cava Scialicco. Insomma nulla di nuovo sotto il cielo lacchese. Tutto da copione e che copione! Ovviamente seduta tenutasi nel rispetto delle misure di distanziamento e di protezione da contagio Covid-19.