Commissione del Paesaggio scaduta, Casamicciola rifà il bando

Il Comune di Casamicciola Terme deve procedere al rinnovo della Commissione Locale per il Paesaggio, competente ad esprimere l’indispensabile parere sul rilascio o diniego dell’autorizzazione paesaggistica. La commissione è formata dal responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia o da suo delegato con il ruolo di presidente e da cinque membri, professionisti esperti in materia di: beni ambientali; storia dell’arte, discipline pittoriche, arti figurative; discipline agricolo – forestali, naturalistiche; discipline storiche; legislazione dei beni culturali.

A Casamicciola la Commissione era stata nominata l’ultima volta dal Consiglio comunale ad ottobre 2019, quindi a dicembre 2020 erano subentrati due nuovi componenti in surroga dei dimissionari. A settembre 2021 sempre il civico consesso aveva approvato il relativo Regolamento.

Proprio in virtù di tale Regolamento la Commissione Locale per il Paesaggio (C:L.P.) ha validità triennale e dunque è scaduta ed attualmente opera in regime di prorogatio. Il rup, il responsabile dell’Area VI – Urbanistica Edilizia Privata ing. Michele Maria Baldino, si è attivato per poter procedere alla nomina dei nuovi componenti per il triennio 2023/2025, approvando l’avviso pubblico per la presentazione delle candidature e lo schema di domanda.

L’avviso ora pubblicato stabilisce come termine ultimo improrogabile per la presentazione delle candidature le ore 17,30 del 13 luglio prossimo. Dopodiché il rup Baldino provvederà all’istruttoria e alla formazione dell’elenco. Sarà poi il Consiglio Comunale, «in piena autonomia con votazione a scrutinio segreto e con voto limitato» a procedere alle nomine.