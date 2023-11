Commissione del paesaggio e piano protezione civile, c’è il consiglio comunale a Casamicciola

Il Presidente del Consiglio Comunale di Casamicciola Terme Gianfranco Mattera ha convocato il civico consesso per lunedì 6 novembre 2023 alle ore 20:00 (in seconda convocazione per il giorno martedì 7 novembre 2023 alle ore 20.00) presso la Sala Consiliare della Casa Comunale di via Salvatore Girardi n. 15, per discutere di un ordine del giorno dal doppio binario.

Sul primo, quello più importante c’è “l’esame ed approvazione del Piano di Protezione Civile del Comune di Casamicciola Terme e monitoraggio degli interventi” e, sul piano più politico, la nomina dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio Triennio 2023-2025. In coda, in ordine di impatto c’è, sicuramente, il punto che mette al centro del dibattito politico le determinazioni per le società partecipate.

Gli altri punti, sono tecnici e di rilevanza minore: Approvazione verbali seduta precedente del 31/08/2023. Esame ed approvazione modifica Regolamento sulla Partecipazione per il Funzionamento delle Consulte Comunali. Determinazioni; Esame ed approvazione modifica Regolamento per l’Istituzione ed il Funzionamento delle Commissioni Consiliari Permanenti. Determinazioni; nomina dei componenti della Commissione Comunale per l’aggiornamento degli albi dei giudici popolari delle Corti d’Assise e delle Corti d’Assise d’Appello; Presa d’atto del Protocollo d’Intesa sottoscritto per il Recupero e la Rifunzionalizzazione del complesso immobiliare del Pio Monte della Misericordia tra la Struttura Commissariale Ricostruzione Ischia – la Soprintendenza del Pio Monte della Misericordia – la Soprintendenza per l’Area Metropolitana di Napoli – il Comune di Casamicciola Terme – Determinazioni; Esame ed approvazione nuovo Statuto dell’Associazione Nazionale Comuni Termali – A.N.Co.T.