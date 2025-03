Commissario al 100%.Varata ordinanza che completa il passaggio delle competenze a Legnini

Firmata l’ordinanza che completa e a delle competenze dal Commissario Delegato al Commissario Straordinario per l’isola di Ischia, come previsto dalla Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 207 del 30 dicembre 2024) e successivamente disciplinato dall’Ordinanza di Protezione Civile n. 1130, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’8 marzo 2025.

Con il nuovo provvedimento firmato dal Commissario per la ricostruzione sull’isola di Ischia, Giovanni Legnini, tutte le attività precedentemente affidate al Commissario Delegato passano definitivamente sotto la responsabilità del Commissario Straordinario. Inoltre, per accelerare la realizzazione degli interventi di protezione civile ancora non avviati, vengono prorogate di ulteriori sei mesi (dall’8 marzo all’8 settembre 2025) tutte le deroghe già in vigore fino al 31 dicembre 2024. A partire da luglio, però, in caso di ritardi ingiustificati rispetto ai tempi stabiliti per gli affidamenti, il Commissario avrà facoltà di revocare i finanziamenti, destinando le risorse ad altri interventi considerati prioritari.

L’ordinanza n. 32, adottata in data odierna, dà inoltre attuazione alla sesta rimodulazione del Piano degli Interventi Urgenti, approvata dal Capo Dipartimento della Protezione Civile con nota del 27 gennaio 2025. Il Piano, con un finanziamento complessivo di oltre 92 milioni di euro, mantiene invariato il numero totale degli interventi di somma ed estrema urgenza a Ischia, pari a 185, di cui 88 risultano già conclusi, 32 sono attualmente in corso, 53 si trovano in fase progettuale e 12 saranno affidati nei prossimi mesi. Tra le novità, vi è una più efficiente redistribuzione delle risorse su alcuni lavori già programmati, nonché l’introduzione di due nuovi interventi.

Nello specifico, è stato inserito l’intervento di messa in sicurezza e ripristino delle condizioni pre-alluvione alla Salita Tresta, con un costo di quasi 230.000 euro e il Comune di Casamicciola individuato come soggetto attuatore. A questo si aggiunge l’intervento di decespugliamento, taglio di arbusti, realizzazione di un muro di contenimento e ripristino della sede stradale in via Catavola, per un importo di 150.000 euro, affidato al Comune di Ischia.

Per quanto riguarda invece l’intervento di “Sistemazione idrogeologica nel Comune di Casamicciola Terme”, già finanziato con risorse della Regione Campania pari a 3.100.000 euro nell’ambito del PSC 2000/2020, la funzione di soggetto attuatore – su richiesta della stessa Regione – passerà alla Struttura commissariale, che potrà avvalersi del supporto dell’Unità Tecnica-Amministrativa (UTA) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo quanto previsto dalla convenzione già stipulata.

Relativamente agli altri interventi di ricostruzione post-sisma, alle opere strutturali per la messa in sicurezza del territorio e agli interventi di demolizione pubblica, l’ordinanza introduce ulteriori deroghe per agevolare e velocizzare la loro realizzazione. Vengono inoltre adottate misure organizzative specifiche, sia per rafforzare la capacità amministrativa e tecnica della Struttura commissariale, sia per supportare l’operatività dei soggetti attuatori.

Nel Piano Art. 5-ter, che comprende 15 interventi prioritari, risultano attualmente in corso 3 lavori, 10 sono in fase di progettazione e 2 devono ancora essere avviati. Il Piano fanghi, che include un totale di 19 interventi, conta 16 opere già completate, 2 in corso e 1 in procinto di partire. Infine, il Piano di ricostruzione pubblica post-sisma comprende 63 interventi, di cui 12 risultano completati, 9 sono in corso di esecuzione, 33 in fase progettuale e 9 ancora da avviare.

Per questi interventi, nei giorni scorsi sono stati aggiornati e ridefiniti i cronoprogrammi relativi alle varie fasi di progettazione e attuazione. In caso di ritardi gravi o immotivati rispetto alle tempistiche stabilite, il Commissario potrà decidere di revocare i finanziamenti concessi o di sostituire i soggetti attuatori responsabili dei ritardi.

Infine, l’ordinanza prevede anche l’estensione della disciplina riguardante la ricostruzione privata e le delocalizzazioni agli edifici danneggiati dalla frana ubicati nei comuni diversi da Casamicciola, in attuazione del comma 685 dell’art. 1 della Legge di Bilancio.