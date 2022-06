Commercianti in ginocchio. E adesso tornano gli ambulanti abusivi…

Ci risiamo! La stagione estiva 2022 è appena iniziata e già si registra la massiccia presenza di venditori ambulanti abusivi. Un fenomeno che non risparmia alcun comune, in particolare sulle spiagge. E allora ecco che puntualmente interviene il presidente di Confesercenti Isola d’Ischia Francesco Pezzullo, che da anni combatte una battaglia contro l’invasione degli ambulanti abusivi. Ma da altrettanti anni fatica a trovare la collaborazione delle istituzioni preposte ai controlli.

In questi ultimi due anni però il problema è ancor più grave. Le attività economiche, già messe in ginocchio dalla pandemia, ora devono fare i conti anche con i rincari causati dalla guerra in Ucraina. E dunque la concorrenza sleale rischia veramente di produrre danni gravissimi e irreparabili. Purtroppo, tra il disinteresse totale della maggior parte dei nostri amministratori.

E così Pezzullo ha deciso di inviare la solita nota per richiedere gli opportuni controlli. Significativamente lungo l’elenco dei destinatari: la procura della Reppublica, il prefetto di Napoli, i sindaci e comandanti della Polizia Municipale dei sei comuni isolani, il comandante della Compagnia Carabinieri di Ischia, il commissariato della Polizia di Stato, il tenente della Guardia di Finanza.

Ecco il testo della missiva: «Io sottoscritto Francesco Pezzullo, Presidente della Confesercenti dell’Isola d’Ischia, ho più volte rappresentato alle S.V. Ill.me le preoccupazioni della categoria sia per la presenza di ambulanti abusivi sul territorio, sia per il mancato rispetto delle ordinanze e delle leggi vigenti sul territorio, dopo l’emergenza e adesso i rincari di energia e carburanti.

Le nostre aziende, purtroppo, sono in ginocchio e non possono permettersi una concorrenza sleale, oltre alle già citate utenze e spese triplicate.

Tutto ciò premesso, si invitano le S.V. Ill.me a volere, per quanto di rispettiva competenza, effettuare i necessari controlli ed i dovuti interventi atti all’eliminazione delle violazioni ed alla punizione dei colpevoli.

Sicuro di riscontri e un pronto intervento, invio i miei più cordiali saluti».

Questa volta l’appello del presidente di Confesercenti sarà raccolto da chi deve intervenire? La speranza è l’ultima a morire… E se invece si dovesse registrare un nulla di fatto, siamo certi che Pezzullo si attiverà con maggiore determinazione.