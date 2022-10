Commento ignorante. Ischia, è crisi d’attacco

71D |! L’ischia attacca per 90 minuti e perde 2 a 0 contro la new entry Massa Lubrense. Ne avevamo parlato la settimana scorsa e si era visto, in gran parte, anche domenica scorsa: l’Ischia ha un attacco spuntato. La gara di Massa Lubrense non può avere altre chiavi di lettura se non quella della superbia. E, quando si è superbi, si paga subito il dazio.

Ischia doveva comportarsi da capolista, doveva mostrare le sue qualità e, invece, si è dimostrata altezzosa, distratta, imprecisa, sciatta. Eppure ha giocato solo nella metà campo avversaria. Eppure ha provato ad attaccare per 90 minuti. Eppure ha tenuto palla per tutta la gara.

Due volte non l’ha tenuta e la new entry l’ha punita. Ma il Massa Lubrense non ha punito l’Ischia di Enrico Buonocore che ci ha fatto emozionare nelle ultime cinque partite, ha punito il suo atteggiamento da prima della classe, il suo atteggiamento da squadra senza fame e che non rispetta l’impegno del campo.

Una gara assurda che ci racconta la crisi d’attacco che vive lo squadrone gialloblù. Uno squadrone che è ritrovato in campo con Simonetti, Padin, De Simone, Scalzone, De Luise, Starita, Cibelli: forse il meglio del reparto offensivo che c’è nel nostro girone. Nomi dovrebbero garantire un fuoco di fila da paura e che, invece, hanno bisogno di tre gol firmati dal difensore Filippo Florio e, in questa partita giusto per dircelo, da un gran destro di Davide Trofa. Un centrocampista con la fame del gol ma che, rispetto ai compagni di squadra, ha un ruolo e un compito diverso.

Sulla partita di ieri, però, c’è un grande punto interrogativo a cui dobbiamo provare a dare risposta: è giusta la scelta di Buonocore di spingerci così avanti? Questo carico di attaccanti con i cambi di Buonocore sono stata la scelta giusta? È questa scelta, quella del carico tutto avanti, non ha favorito il secondo gol? Certo, se Florio avesse pensato alla palla e l’avesse calciata lontano dalla porta, invece di guardarla rimbalzare sul palo e poi entrare in rete, chissà, forse, oggi staremmo a parlare e a scrivere di un’altra partita.

Una brutta partita, forse costruita male e sicuramente affrontata male. Oggi pesano i fatti, pesano le grida di Buonocore, pesano i 90 minuti di attacco senza riuscire a costruire una palla gol che si possa chiamare tale. Ma, soprattutto, pesa l’arroganza con cui si fanno certe scelte. Ora si torni all’umiltà, alla testa bassa, al sacrificio.