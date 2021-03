Comitato Regionale Campania, se ci sei…

«Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Piemonte Valle D’Aosta evidenzia che le disposizioni di cui alle delibere del Consiglio Federale rappresentano una opportunità e non un obbligo, la quale potrà essere accolta o meno dalle Società interessate e che riterranno di considerare gli aspetti positivi di tali determinazioni». Dunque “opportunità” per i club e non un “obbligo”. Un passaggio che risuona chiaro, netto e lineare quello del comitato piemontese, che indica anche la data di ripresa dell’Eccellenza: 11 Aprile. In attesa che anche il Comitato Campano faccia conoscere la propria posizione, informi al pari degli altri comitati (al Centro Direzionale ormai si pubblicano quasi unicamente i comunicati della LND…), tutti gli altri stanno informando. Per primo quello dell’Umbria che ha deciso di non partecipare alla ripartenza. Dunque dal cuore dell’Italia non ci sarà alcuna promozione in D. Un ripescaggio in più per la prossima stagione.

SÌ, SE, MA… – Per fortuna non siamo i soli ad avere più di qualche perplessità in merito alla ripresa dell’Eccellenza e della C/1 di calcio a 5. «I campionati di Eccellenza ripartiranno. L’ha promesso la FIGC con in testa il rieletto Gabriele Gravina – scrive Marco Pompeo su “NotiziarioCalcio” –. Eppure, il comportamento della federazione ed insieme di Lega Nazionale Dilettanti e dei vari Comitati Regionali è del tutto anacronistico. Con l’Italia di nuovo in ginocchio a causa della terza ondata di propagazione del Covid-19, loro vogliono far ripartire il torneo di Eccellenza. Però soltanto i club che vogliono, e chi non vuole può non farlo perché tanto non ci saranno retrocessioni. Insomma, chi ha interesse a proseguire perché crede magari nella promozione in Serie D si accomodi pure alla cassa. Per tutti gli altri la giostra si ferma. Il nostro Paese rischia nuovamente un lockdown totale, lo caldeggia il Comitato tecnico scientifico, i cervelloni della federazione vanno avanti per la loro strada come se in ballo non ci fosse la vita delle persone. E non si intende soltanto quella dei tesserati, ma anche quella delle loro famiglie, dei loro affetti, amici e conoscenti». Osservazioni che i firmatari del documento unitario posto all’attenzione del consiglio federale di venerdì scorso si guardano bene dal fare. «Davvero senza limiti la tracotanza di certi personaggi. Anche se c’è da chiedersi: ma vogliono davvero far ripartire l’Eccellenza? Oppure, consapevoli della quasi impossibilità reale di ripartire (non dimentichiamo che si è deciso di adottare lo stesso protocollo sanitario della Serie D che per la quasi totalità dei club di Eccellenza è economicamente un suicidio), questi soggetti non si siano comportanti politicamente in maniera furba – prosegue Pompeo – . Si tratta in pratica, non dovesse ripartire il campionato, di avere pubblicamente mantenuto fede alla loro parola. Come dire, noi ci abbiamo provato, avete visto? Ma non è stato possibile. Una sorta di alibi con quelle società già inferocite e che da tempo chiedevano la ripartenza. Comunque la si voglia vedere, ancora una volta la politica del pallone ne esce a pezzi e forse sarebbe l’ora che i club si assumessero la paternità di questo scempio fatto coi loro voti».