Comitato Casamicciola, prove tecniche di cittadinanza

Dopo i funerali, grazie ad un gruppo whatsapp di circa 500 partecipanti, ci si prova ad organizzare per creare una voce civica di cittadini che possa interloquire con la Calcaterra e con Legnini.

Ieri mattina, presso gli uffici del COC, nonostante alcuni cattivi partecipanti che hanno già dato dimostrazione di essere pessimi cittadini e di aver mal gestito la solidarietà “estorta” in nome dell’emergenza in 40 (così dicono dagli uffici) si sono incontrati in presenza con il commissario prefettizio e on line con Legnini.

Arrivati con animosità, il gruppo che si era ritrovato all’esterno del Bar Unico, è uscito dal Capricho con le risposte che si cercava. Il Commissario Prefettizio che ora gestisce il potere del consiglio comunale e della giunta ha condiviso le linee guida ed operative che sono state condivise anche in occasioni pubbliche.

Mercoledì pomeriggio è previsto un aggiornamento quando ad Ischia sarà presente anche Legnini per raccogliere i contributi di tutti e progettare i prossimi step. A margine dell’incontro il commissario Calcaterra ha aggiunto che questo tipo di confronto, pacato, costruttivo e senza preconcetti consentirà di poter raggiungere gli obiettivi comuni.