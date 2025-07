Comencini: «Ischia, il mio luogo dell’anima. Ecco il film che ho dedicato a mio padre»

Ischia è il paese delle mie estati. Da quando avevo sei mesi fino ai vent’anni. La nostra casa era a Casamicciola. È lì che ho scoperto la vista, il luogo delle mie prime volte. Poi quella casa non c’è stata più, e per anni non sono riuscita a tornare. Uno strappo da un luogo è come uno strappo da un amore. Ora, grazie all’Ischia Film Festival, ho ritrovato Ischia. Il mio primo luogo dell’anima.”

Con queste parole, intense e personali, Francesca Comencini ha aperto la serata del 2 luglio al Castello Aragonese. Un ritorno emotivo e simbolico in un’isola che per lei è memoria e rinascita, corpo e visione.

Il mercoledì del festival ha lasciato, come sempre, spazio all’ascolto e al confronto. Nella suggestiva cornice della Cattedrale dell’Assunta, l’incontro condotto da Laura Delli Colli con Francesca Comencini e Luca Bigazzi ha anticipato la proiezione di Il tempo che ci vuole, un’opera che scava nel tempo interiore, tra assenza e presenza, e che si rivela come un delicato omaggio a Luigi Comencini, padre e maestro, figura affettiva e culturale che attraversa tutta la pellicola.

“Ogni film merita una luce diversa – ha dichiarato il direttore della fotografia Luca Bigazzi –. Per questo lavoro, ambientato in un’altra epoca, ho cercato una luce autentica, in punta di piedi. Quando mi dicono che non si nota che la fotografia è mia, significa che ho rispettato il film.”

Ed è proprio in questa dimensione di rispetto, ascolto e verità che si inserisce la visione della regista. In un dialogo sincero, abbiamo ripercorso con lei i temi centrali del film: la memoria, la cultura, la relazione padre-figlia, il silenzio come linguaggio e la necessità, oggi più che mai, di riconnettersi al senso profondo delle storie.

Ischia è un luogo di luce, quasi narrante. C’è un paesaggio che ha influenzato il suo immaginario?

«Sì, e non è un luogo immaginato: sono gli scogli di Carta Romana, qui a Ischia, proprio dietro al Castello Aragonese. Quegli scogli in cerchio sono il mio primo mare, i miei primi tuffi da bambina, l’altezza che faceva paura e che poi ho vinto. Lì ho visto i miei genitori felici. È un luogo dove la vita mi ha accolta con dolcezza.»

Il film è nato da un’idea precisa ma, come spesso accade, qualcosa vi ha sorpresi in corso d’opera. Cos’è successo?

«È accaduta una specie di psicomagia. Gli attori – Fabrizio Gifuni, Romano, Vergano, la bambina a cavallo – sono entrati talmente a fondo nei personaggi da andare oltre la scrittura. Alcune scene sono diventate altro, grazie al loro talento e alla loro grazia.»

Quanto spazio lascia al silenzio nella scrittura e nella regia?

«Molto. Credo che una buona sceneggiatura debba prevedere il silenzio. È come lo “spazio bianco” nella scrittura: tra le battute, tra i paragrafi, c’è il respiro del film. Il silenzio è pieno di senso. È nei non detti che si costruiscono le relazioni più profonde.»

C’è un forte legame tra il luogo reale e quello cinematografico nel film. Come ha lavorato su questo?

«Sono tornata nei luoghi reali della mia memoria, ma per svuotarli. Per renderli archetipi, case di tutte le infanzie. È stato un lavoro doppio: di fedeltà e poi di astrazione.»

Il film ha toccato anche i più giovani, spesso lontani da certe narrazioni. Se lo aspettava?

«No, e mi ha colpito molto. Questo film, pur parlando di un padre e una figlia, è diventato universale. I ragazzi vi si sono riconosciuti, anche perché autorizza al fallimento. E oggi i giovani sono paralizzati da aspettative impossibili: questo film dice loro che si può fallire, e che anche i padri hanno avuto paura, hanno sbagliato.»

Parlando di padri: il suo è stato un cineasta importante. Quanto di lui c’è nel film?

«Molto. Il mio film è un omaggio a mio padre. Ma anche al suo modo di intendere la cultura: non come ornamento, ma come sostanza viva, come amore. È quello che ha cercato di trasmettermi e che io voglio trasmettere oggi.»

Cultura e giovani: due mondi che sembrano sempre più distanti.

«Purtroppo sì. Ma io ho fiducia. I giovani sono preparati, intelligenti. Quello che manca è la socialità, il confronto. La cultura non è solo consumo individuale: è un codice per vivere, per affrontare l’abbandono, il dolore, l’amore. I libri, i film, i quadri ti aiutano a vivere. E a vivere bene.»

Sta lavorando a nuovi progetti?

«Sì, vorrei raccontare il femminismo degli anni ’70. Le ragazze devono sapere che una generazione prima della loro ha lottato per ottenere diritti fondamentali. È un pezzo di storia collettiva che non possiamo lasciare nell’ombra.»

Se potesse raccontare la vita di una sola donna?

«Artemisia Gentileschi. Una grande artista, una grande storia. Ma anche tutte le donne dimenticate, ribelli, criminali o sante che siano. Mi affascinano i personaggi femminili forti. Da sempre.»