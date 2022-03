Come vestirsi ad un matrimonio: consigli e tendenze per damigelle e testimoni

Sapere come vestirsi ad un matrimonio non è mai scontato, dipende da molti fattori, come il momento della giornata e il grado di parentela. Se poi si ricopre il ruolo di testimoni o damigelle c’è bisogno di un’attenzione in più allo stile. Gli sposi potrebbero decidere d’indicare il dress code, sulle partecipazioni matrimonio, in modo da incoraggiare gli ospiti a scegliere un certo outfit. In un matrimonio, infatti, ci sono davvero tanti particolari a cui dover pensare. Dall’abito della sposa, alle partecipazioni di nozze, dalla location per il ricevimento ai vestiti delle damigelle d’onore. In rete ormai si possono trovare tantissime idee e spunti a cui potersi ispirare, come, ad esempio, sul portale www.stampatoespedito.it una raccolta completa, originale e conveniente di partecipazioni di matrimonio, menù per il ricevimento, libretti messa e bomboniere. Sicuramente un indirizzo al quale trovare più di una soluzione rapida e ed economica.

Come vestirsi ad un matrimonio: le regole base

La prima cosa a cui prestare attenzione è la comodità, senza sacrificare l’eleganza, questo perché l’abito dovrà essere indossato per molte ore. Molto importante è anche la scelta dei tessuti: in estate si preferiscono abiti leggeri in tessuti naturali e non sintetici per evitare di soffrire il caldo. Altro aspetto da valutare è la location. È molto importante per scegliere l’abito, gli accessori e le scarpe giuste. Se la cerimonia si svolgerà in spiaggia ad esempio, sono da evitare abiti lunghi e tacchi a spillo, se al contrario il matrimonio si svolgerà in una villa , l’abbigliamento sarà più formale. Infine non esagerare, per non sovrastare il look degli sposi.

Come vestirsi ad un matrimonio uomo: 3 consigli per non sbagliare

1-Colori invernali

Il colore dell’abito da matrimonio per l’ uomo, in inverno, non dovrebbe avere tonalità sgargianti o fantasie appariscenti, l’invitato dovrebbe mantenere uno stile elegante e sobrio, scegliendo colori dal blu notte all’ antracite.

2- Smoking

Un dress code tornato di moda è lo smoking, che secondo il galateo andrebbe indossato solo in determinate occasioni, o quando gli sposi lo richiedono espressamente. Ma ora un invitato può indossarlo tranquillamente, senza sentirsi fuori luogo, in cerimonie serali e tassativamente abbinato a camicia bianca, papillon e scarpe in vernice.

3-Colori estivi

Se la cerimonia ha luogo di giorno, è possibile spaziare per quanto riguarda i colori e i modelli dell’outfit. Si possono scegliere completi in tonalità pastello, specialmente in primavera e in estate come color avana, carta da zucchero e tutte le tonalità dei rosa.

Come vestirsi ad un matrimonio di sera: stili e colori

Il galateo prevede che per un matrimonio di sera si debba scegliere un abito lungo o un abito lungo con l’orlo appena sotto al ginocchio. In estate si può optare anche per tuta elegante e raffinata, di seta, raso o chiffon con pantaloni a palazzo. In inverno invece si può optare per completi giacca e pantalone in tessuti caldi ed eleganti come il cachemire, il gabardine o la lana, abbinati con camicie di seta.

Per quanto riguarda i colori per un matrimonio di sera, in estate meglio orientarsi su fantasie colorate come rosa, blu elettrico, verde smeraldo o fucsia, stampe floreali e dettagli in pizzo. L’ inverno invece, richiama i colori scuri come un bordeaux, blu navy, rosa antico e beige.

Come vestirsi ad un matrimonio estivo: 3 regole che valgono sempre

1. Tessuto

Per quanto riguarda il tessuto di un abito a un matrimonio estivo, non scegliere mai tessuti sintetici, perché oltre a essere poco eleganti, non fanno traspirare, favorendo la sudorazione. L’ ideale è scegliere tessuti freschi come lino, cotone e seta.

2. Da evitare

Per quanto riguarda i colori, sì a tutte le tonalità pastello, stando attenti a non indossare un abito bianco, avorio o panna che potrebbe somigliare a quello della sposa. Altro colore da evitare è il rosso, essendo un colore audace oscurerebbe la sposa. Il nero è concesso se la cerimonia avviene di sera e solo illuminato da accessori colorati. Da evitare anche il viola, colore associato alla sfortuna, ma si possono scegliere le sue sfumature. Infine tenendo conto del pudore, evitare minigonne, scollature generose e trasparenze.

3. Gli accessori da abbinare

La regola da seguire in fatto di accessori, è “less is more”. Per questo motivo le borse devono essere di piccole dimensioni, pochette gioiello a mano o a tracolla, da evitare borse con manici. Le scarpe dovrebbero avere colori tenui, sandali con tacco medio. Da evitare zeppe e suole in gomma.

Come vestirsi ad un matrimonio invernale: caldi con stile

Un matrimonio invernale spesso è più difficile da gestire, per quanto riguarda l’ abbigliamento, perché non è facile conciliare l’ eleganza alla necessità di coprirsi. Una buona idea può essere quella di scegliere fantasie importanti come broccati e damascati, ma anche un vestito di velluto con una eco pelliccia darà un aspetto elegante e raffinato. Per quanto riguarda il colore, per un matrimonio invernale si possono scegliere colori scuri come il blu di Prussia, il verde bosco, il senape e il melanzana.