Come tutto il mondo. 1 di 2502

Mai come oggi, sia chiaro, siamo chiamati ad un compito arduo: nessuno tocchi il malato. Nessuno punto il dito contro il turista, nessuno si senta autorizzato a dire andate via. Nessuno che si faccia promotore di ronde e o indossi la sua giubba da giustiziere dell’isola.

Gaetano Di Meglio | Il 4 marzo non è il 23 febbraio. Tutto quello che è successo domenica scorsa ha la stessa e identica responsabilità. La stessa gravità dei fatti. Il fatto che il turista bresciano sia risultato positivo al Coronavirus, come gli altri 2052 cittadini italiani non è una giustificazione per l’atto, suicida, firmato dai nostri sindaci.

La forma e al sostanza non cambiano. La forma razzista di un’ordinanza, prima annullata dal Prefetto e poi dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri non cambia di una virgola.

Oggi, volendo, possiamo rivendicare una sorta di motivazione che, però, non serve a giustificarci con l’Italia intera.

Oggi, gridare all’avevamo ragione e “Teresa santa subito” non è null’altro che un rigurgito di quel razzismo che serpeggiava nelle righe di quell’ordinanza folle firmata domenica mattina di fretta e furia e poi mai più rivendicata.

Correre alla ricerca di una giustificazione non serve a nessuno.

Volendo, ma se proprio vogliamo, oggi abbiamo la possibilità e la forza di puntare il dito contro chi ha gestito male questa emergenza nazionale. I voli chiusi con la Cina e non altrove, la “non” quarantena ai tanti che arrivavano dal lontano oriente e, ultima ma non ultima, il non blocco dei viaggi organizzati in bus dalle regioni rosse.

Siamo come tutto il mondo. Nulla di eccezionale.

«Primo infetto “ufficiale” a Ischia – scrive Benedetto Valentino -, e quindi ? Mica siamo un altro mondo o un altro pianeta! È arrivato dappertutto, in tutto il Mondo e anche a Ischia. L’avvocato paziente zero napoletano era stato a Ischia la settimana scorsa, migliaia di ischitani vanno avanti e dietro tutti i giorni. È capitato ad un turista. Poteva essere chiunque. Calma e sangue freddo. Supereremo anche questa». Questo è il sistema!