Come sono le spiagge di Forio? Sporche!

Buongiorno, sono una villeggiante e vi invio alcune foto della spiaggia della Chiaia di Forio che si presenta così. Non solo la spiaggia anche la strada. Ma non esistono spazzini o addetti a pulire le strade? Esistono solo vigili che vengono a rompere le scatole loro e gli ombrelloni? Esiste solo il carrogru che carica auto e motorino? Ma venissero a guardare in che condizioni dobbiamo stare tutti i giorni perché nessuno pulisce…

C’è nulla da aggiungere. Sembra tutto chiaro! Francè, pensa di più al tuo comune che alle isole minori….