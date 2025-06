Come se il problema fosse la scritta al Ponte… | #4WD

A Ischia si è scatenato il dibattito dell’anno. Non sulla sanità locale a pezzi o sul problema demolizioni incombente, né sull’acqua pubblica che ha ripreso per un po’ a giocare a nascondino, né sul traffico che manco Bangkok alle sei del pomeriggio, né – figuriamoci – sul sistema di trasporti, marittimi e terrestri, tutt’altro che all’altezza. No. Il vero scandalo, la goccia che ha fatto traboccare il vaso di parte della pazienza indigena, è un’insegna. Sì, avete capito bene: sei innocenti lettere in plastica, con annesso pittogramma, lucide e belle pacchiane, che gridano “ISCHIA” a caratteri cubitali davanti al muraglione del Piazzale delle Alghe, con il Castello Aragonese lì dietro, a fare da scenografia incolpevole e bistrattata.Nessuna consultazione, nessun rendering pubblico, nessuna commissione paesaggistica. Solo un bel giorno, eccola lì, a mo’ di atto d’imperio, perfetta per la foto social dell’influencer di turno con cappello a tesa larga e pensiero corto. I turisti da selfie ad ogni costo magari la apprezzano pure, mentre molti residenti passano scuotendo la testa e l’internet locale si incendia. “Uno sfregio!”, “Uno scempio!”, “Un oltraggio al Castello!”, commentano indignati.Ora, però, non per giustificare quell’obbrobrio plastificato – che davvero, pare l’insegna di un negozio di giocattoli anni ’90 più che il benvenuto a una delle isole più belle del Mediterraneo – ma per chiederci: davvero questa è la vetta dell’indignazione ischitana? Cioè, signori, abbiamo una viabilità degna di un videogioco post-apocalittico, una gestione dei rifiuti e del verde pubblico indegna, un sistema di depurazione ancora da leggenda, un dissesto idrogeologico ormai parte integrante del paesaggio e una gestione di quel che è di tutti che definirla personalistica è un eufemismo. E noi, con precisione chirurgica, ce la prendiamo con… l’insegna al Ponte?Il fatto che sia di pessimo gusto è indiscutibile, chi può negarlo? È l’ennesima dimostrazione che l’amministrazione comunale Ferrandino vive in una realtà parallela dove il decoro urbano si misura a colpi d’effetto, scritte giganti, politically (s)correct e panchine “instagrammabili”, mentre le vere priorità dormono il sonno dei giusti. Una realtà in cui la “valorizzazione turistica” è sinonimo di selfie point, non di programmazione, tutela, manutenzione o vivibilità per i residenti, prim’ancora che per i turisti.Ma è proprio questo il punto: che l’insegna abbia scatenato più reazioni dell’ennesimo ritardo nella messa in sicurezza delle zone a rischio frana o della crisi del commercio al dettaglio la dice lunga. Forse, indignarsi è diventato un atto “estetico”. Si protesta per ciò che è visibile, fotogenico, condivisibile con una caption indignata. Il degrado strutturale, l’incuria amministrativa, la pianificazione assente – quelle no, non si postano. E quindi restano lì, invisibili e pericolose, mentre i leoni da tastiera litigano sulle lettere.L’isola, che meriterebbe una pianificazione vera, si ritrova invece a inseguire trend tipici del low cost. Ma se bastasse una scritta pacchiana per muovere le coscienze, dovremmo installarne una nuova ogni settimana, magari in prossimità del materasso abbandonato a San Michele (quello immortalato ieri da Pierluca Costagliola), o davanti all’eterna incompiuta del parcheggio della Siena. Chissà che qualcuno, prima o poi, si accorga dei veri problemi di questa bellissima terra ormai di nessuno.In sintesi: sì, la scritta “ISCHIA” è brutta e in quel posto sta male e serve a poco. Sì, è l’ennesimo segnale che chi ci governa confonde la comunicazione con la cura del territorio. Ma no, non può essere questa la miccia della nostra ribellione civica. Perché se lo sdegno collettivo si accende solo davanti a un’insegna, allora forse siamo anche noi buona parte del problema.