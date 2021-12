Come scommettere sugli e-Sport?

Le scommesse sugli e-sport continuano a guadagnare popolarità, con un numero crescente di bookmaker come 22Bet che ora offre una gamma di mercati di scommesse sui principali tornei di e-sport. Che si tratti di CS:GO, Starcraft II o League of Legends, ora ci sono diversi mercati di scommesse e tipi di scommessa disponibili per scommettere su E-Sports. La nostra guida dettagliata alle scommesse sugli E-Sport ti mostrerà come e dove puoi scommettere sugli E-Sports.

Gli e-sport, noti anche come sport elettronici, sono sport praticati tramite sistemi elettronici, il più delle volte in formato videogioco. Più comunemente, gli E-Sport coinvolgono squadre professionistiche che competono tra loro sotto forma di tornei di videogiochi multiplayer. Il tipo più comune di videogiochi E-Sports coinvolge strategia in tempo reale, sparatutto in prima persona (FPS) e Multiplayer Online Battle Arena (MOBA).

Negli ultimi cinque anni, E-Sports ha portato l’esperienza a un livello superiore. I fan di tutto il mondo vengono a vedere le loro squadre di e-sport preferite. È questo tipo di eccitazione ed eccitazione che rende gli e-sport così popolari tra i giovani. Anche le piattaforme di live streaming come Twitch ed ESPN hanno svolto un ruolo molto importante nell’aumento della popolarità dei tornei di E-Sports.

Capire il gioco

Quando diciamo che devi capire come si gioca, non intendiamo solo che hai una comprensione casuale di come si gioca un particolare gioco di E-Sports, ma che hai una comprensione dettagliata di come si gioca.

Ciò può essere ottenuto leggendo un particolare gioco di E-Sports o guardando video di YouTube su un particolare gioco di E-Sports, tuttavia il modo migliore per ottenere una comprensione dettagliata e dettagliata di come è un particolare gioco di E-Sports. il gioco. Ci sono diverse opzioni là fuori e puoi provare a giocare a LOL, FIFA e molti altri.

Allo stesso modo, è essenziale capire come verrà giocato un particolare torneo di ESports, il suo formato e come verrà determinato un vincitore. Se stai scommettendo senza capire come si gioca un particolare torneo, ti stai lasciando aperto e probabilmente finirai per perdere denaro. Quindi fai la tua ricerca.

Fai la tua analisi/ricerca

La ricerca è fondamentale. Non scommettere per un capriccio, semplicemente perché pensi che una certa squadra di E-Sports sia fantastica. Se le tue scommesse sono basate sulla personalità e non sull’abilità, finirai per perdere più scommesse di quante ne vinci. Scommetti in base a un’analisi del suono. Cerca in ogni squadra e in ogni giocatore all’interno di quella squadra. La realtà è che la maggior parte degli scommettitori di e-sport non scommette sulla base dei sondaggi, ma scommette su chi gli piace. Ciò può spesso significare che le possibilità di squadre e giocatori di e-sport popolari sono molto inferiori a quanto dovrebbero essere. In questi casi, è meglio puntare contro la squadra popolare, poiché l’importo della scommessa sarà con il brutto anatroccolo.

Esistono molte piattaforme che consentono di effettuare un’analisi dettagliata di ogni squadra e giocatore. Puoi visualizzare i replay dei recenti tornei di E-Sports come CS:GO e Starcraft per vedere come si comportano i giocatori in determinate situazioni. Alcuni giocatori si rompono sotto pressione? I team tendono ad adottare un approccio conservativo in determinate situazioni? Un giocatore in particolare entra in un torneo con un infortunio? Se vuoi trovare la vera posta in gioco, devi vedere cose che gli altri non vedono. Solo attraverso la ricerca potrai raggiungere questo obiettivo.

Scommetti solo quando c’è valore

Le quote scommesse riflettono una probabilità spesso chiamata “probabilità implicita”. Questo è facile da calcolare.

Consideriamo il nostro esempio da una sezione precedente. Con una quota di 1,60, lo scommettitore suggerisce che c’è una probabilità del 62,5% che la squadra A vinca la partita. Dovremmo puntare sulla squadra A? Il motivo per cui è importante capire le probabilità di scommessa è perché dovremmo piazzare scommesse solo quando crediamo che ci sia qualcosa come il valore della scommessa.

Quindi, come determiniamo se una scommessa è una value bet? È facile. Una value bet è qualsiasi scommessa in cui riteniamo che le probabilità che si verifichi un’uscita siano maggiori della probabilità implicita in un determinato insieme di quote di scommessa.

Nel nostro esempio, la squadra A ha una probabilità di 1,60. Calcoliamo che la probabilità implicita di queste probabilità è del 62,5%. Dopo aver eseguito la nostra analisi, riteniamo che le probabilità di vittoria della squadra A siano effettivamente del 70%. Scommettere sulla squadra A è quindi una value bet. Se crediamo che le probabilità di vincita siano uguali o inferiori alla probabilità implicita del 62,5%, allora non c’è valore e non dobbiamo scommettere sulla squadra A.